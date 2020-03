Stahujte zdarma: Epic rozdává pro PC a Mac hry Anodyne 2, A Short Hike a Mutazione

Herní gigantická společnost Epic Games se netají tím, že chce pomocí her zdarma přetáhnout pár zbloudilých duší Steamu a vytvořit jakýsi protipól k této populární platformě od Valve. Ač by se však mohlo zdát, že si studio vyčerpalo zásoby a postupně začne polevovat, je tomu přesně naopak a vývojáři si pro hráče připravili pořádnou nadílku. Zatímco minulý týden se společnost vytasila se strategickou obchodní hrou Offworld Trading Company a akční rogue plošinovkou GoNNER, dnes přichází na řadu dobrodružná hříčka Anodyne 2, pixelová retro hra A Short Hike a příběhové Mutazione.

Anodyne 2: Return to Dust

Nejprve se pojďme podívat na Anodyne 2: Return to Dust, které sice vypadá, že zrovna přišlo z roku 2004, ale i tak se jedná o nanejvýš pozoruhodný titul. Grafická stránka totiž může klamat, Anodyne staví na obrovském snovém světě, kde je možné takřka všechno a limity neexistují. Můžete tak doslova proskakovat dimenzemi, rozměry nebo experimentovat s minihrami. Vývojáři z Analgesic Productions zkrátka nápady nešetřili a už jen samotný příběh napovídá, že nepůjde o standardní adventuru. Kromě průzkumu budete mít totiž na starost čistit těla obyvatel ostrova New Theland od nanočástic a zachránit je před zkázou. Hrajete totiž za Novu, vesmírného čističe, jenž má za úkol spasit svět a odvrátit ho od temnoty. Samozřejmě nebude chybět možnost přeskakovat z 3D světa do 2D rozměru, který se většinou objeví právě ve formě nějaké minihry. Tak či onak se jedná o zajímavou hříčku, která zabaví a svými nekonečnými možnostmi vyrazí dech. Zamiřte tedy na Epic Store a dejte Anodyne 2: Return to Dust šanci. Postačí vám Windows 7, dvoujádrový procesor o taktu 2.5 GHz, GeForcce 610M a 6GB RAM. V případě Macu si vystačíte s macOS 10.12+ a 4GB RAM.

A Short Hike

Dalším zajímavým přírůstkem je A Short Hike, pixelová retro hříčka, kde budete prozkoumávat poklidné hory a údolí světa odříznutého od civilizace. Jde spíše o meditativní záležitost, která je přesným opakem frenetických a akčních stříleček, s nimiž se Epic Games nejednou vyrukovalo. Jediným cílem hry je hledat skryté poklady v přírodě, prozkoumávat okolní prostředí a potkávat ostatní dobrodruhy, s nimiž se můžete dát do řeči. Do kroku vám bude hrát soundtrack z dílny Marka Sparlinga, který podtrhne atmosféru. Pokud vás tedy lákají podobné jednohubky, zamiřte na Epic Store a do oblasti Hawk Peak se vydejte. Postačí vám Windows 7, dvoujádrový procesor AMD či Intel o taktu 2GHz, grafická karta Intel HD 4400 a 2GB RAM. Mac se v tomto případě nijak neliší, jen dejte pozor, abyste disponovali alespoň macOS 10.12 a vyšším.

Mutazione

A pokud vás ani předchozí dva originální tituly nezaujaly, v případě Mutazione nemůžete šlápnout vedle. V této pozoruhodné a nádherně namalované 2D adventuře se v roli lidské ženy Kai dostanete do komunity mutantů a zvláštních příšer, které budete pomocí rozhovorů poznávat a hledat svého dědečka jménem Nonno. Je jen na vás, abyste poznali tamní kulturu a vytáhli z obyvatel nějaké ty informace. K plynulého hraní si vystačí s Windows 7, 2.6GHz procesorem, NVIDIA GeForce řady 700 a 2GB RAM. Pokud máte Mac, stačí vám totéž vybavení, jen s macOS 10.12 a vyšším. Pokud si do netradičního světa Mutazione troufnete, zamiřte na Epic Store a hru si stáhněte.