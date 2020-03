Přehled nejlepších videostreamovacích služeb dostupných v Česku

Zatímco ještě před pár lety byl pojem streamovací platforma znám spíše v okruhu několika málo nadšenců a většina lidí se dál spokojeně držela televizních programů, doba pokročila a situace se pomalu otáčí. Dokonce i velké vysílací stanice se postupně uchylují k streamovanému obsahu a Netflixu i Disney+ raketově stoupá počet předplatitelů. A není se čemu divit, za zlomek ceny totiž všechny tyto platformy nabízejí nadstandardní zábavu a především plejádu možností, jak si zkrátit dlouhou chvíli. Podobných služeb je však přehršel a většina lidí v tomto ohledu tápe, která z nich je nejlepší a nejvýhodnější. Inu, máme pro vás dobrou zprávu. Připravili jsme si pro vás totiž přehled největších platforem a náležité srovnání, které vám pomůže si vybrat programově nejbohatší službu.

Netflix

Největší, nejpopulárnější a zdaleka nejrozšířenější platforma se může pochlubit více než 167 miliony předplatiteli a poměrně příznivou cenou v podobě 8.99 dolarů na měsíc, tedy zhruba 199 korun měsíčně. To je vzhledem k neuvěřitelně bohatému obsahu a řadě originálních seriálů i filmů nanejvýš příznivá cena, která je v tomto ohledu bezkonkurenční. Netflix totiž sám vyrábí a produkuje plejádu vlastních snímků, které se kvalitou řadí po bok těm hollywoodským a nejednou trhaly rekordy nebo se umístily v prestižních žebříčcích. Zářným příkladem je Black Mirror, vynikající show o dystopické sci-fi budoucnosti a o tom, jak moc jsou technologie spjaté s našimi životy. Každý si zkrátka najde to své a věřte nám, že nudit se rozhodně nebudute.

Se zrodem této služby se navíc také vžil termín „binge watching“, tedy sledování celé série či pořadu na jeden zátah. Pokud se tedy poohlížíte po co nejširším výběru, volba je v tomto případě naprosto jasná. Platforma disponuje však také několika dalšími výhodami, kam mimo jiné spadá možnost vytvořit si až 5 profilů na jednom účtu a nechat například své blízké nebo kamarády, ať si sami navolí své oblíbené seriály a filmy. Díky pokročilým algoritmům vám služba také doporučuje další počiny, které by se vám potenciálně mohly líbit. Příjemné je také uživatelské rozhraní, které je intuitivní a běží takřka na všem. Ať už si tedy chcete pustit váš oblíbený film na televizi, v prohlížeči, na telefonu nebo klidně na tabletu, nikde nebudete mít s ovládáním jakékoliv potíže. Jediným omezením je skutečnost, že k jednomu účtu může být přiřazeno maximálně 6 zařízení. A pokud si chcete užít větší rozlišení a možnost dívat se až na 2 obrazovkách, můžete sáhnout po plánu Standard za 259 korun měsíčně, jenž disponuje HD kvalitou. Pro rozlišení Ultra HD a možnost dívat se až na 4 zařízeních najednou doporučujeme připlatit pár korun a zvolit Premium předplatné za 319 korun na měsíc. Nemusíte se však bát, Netflix nabízí měsíční trial verzi zdarma, aniž byste museli cokoliv platit předem.

HBO GO a HBO NOW

Neméně důležitým hráčem na trhu je také HBO, které se do streamovacího trhu pustilo poměrně s vervou. Ve své podstatě totiž nabízí rovnou dvě mírně odlišné služby, které však nabízí více méně ten samý obsah a možnosti. Zatímco HBO GO cílí na předplatitele vlastnící kabelové nebo satelitní připojení pomocí standardní televize, HBO NOW staví výhradně na online verzi bez nutnosti jakýchkoliv dodatečných televizních programů. O samotné nabídce toho nejspíše není třeba říkat příliš, kdo by přece neznal Hru o Trůny, která pochází právě z dílny HBO a jež byla dostupná právě exkluzivní pro tuto streamovací platformu. Kromě tohoto skvostu se ale služba může pochlubit také vynikajícím seriálem Westworld, temným a depresivním Outsiderem nebo Příběhem služebnice, který měl na kinematografickou scénu nemalý vliv. HBO tak disponuje jak svými originálními počiny, tak seriály, které jsou dostupné i na ostatních platformách. Nechybí ani dětská sekce, kde jsou k nalezení nejrůznější pohádky, animované filmy a příjemné jednohubky i pro ty nejmenší.

Fotogalerie hbo go 3 hbo go 4 hbo go 5 hbo go 6 +3 Fotek hbo go 8 hbo go Vstoupit do galerie

Jedinou nevýhodou tak zůstává cena, která je na naše poměry vzhledem k nabídce stále poměrně vysoká. HBO GO totiž sice pořídíte již za 159 korun měsíčně, ale pokud chcete sáhnout dvojitém balíčku a získat také předplatné HBO NOW, pořádně se vám to prodraží a cena se vyšplhá až na 14.99 dolarů, tedy zhruba 370 korun. Tento mediální gigant navíc výrazně staví také na zahraničních talkshow a nejrůznějších komediálních pořadech, jako je například Last Week Tonight with John Oliver. Máte-li však peněz nazbyt a chystáte se využít také nabídku pro kabelové televize, je služba od HBO tou ideální volbou. Nechybí měsíc zdarma, možnost dívat se až na 3 zařízeních současně a podpora takřka všech zařízení, včetně chytrých televizí, telefonů, tabletů, Apple TV a Chromecastu.

Apple TV+

Jako poslední přichází na řadu poměrně kontroverzní platforma, kterou buď uživatelé milují, nebo ji nenávidí. Streamovací služba z dílny Applu totiž nabízí řadu vlastních originálních pořadů, kam mimo jiné spadá také dystopické See, nekompromisní The Morning Show a nebo seriál oslavující diverzitu Little America. Prim však hraje zejména pozoruhodný snímek Mythic Quest: Raven’s Banquet, který se věnuje výhradně osudům vývojářů jedné populární MMO a momentálně je jedním z hlavních tahounů platformy. Kromě této hrstky povedených, avšak poměrně krátkých seriálů se ale Apple TV+ nemůže pochlubit zdaleka tak rozsáhlou nabídkou jakou disponuje Netflix nebo HBO. Naštěstí tento nedostatek služba vyvažuje cenou, která je 139 korun měsíčně. Plán pochopitelně obsahuje všechny výhody a možnosti, tudíž není třeba připlácet si za lepší variantu. Problém je na druhou stranu s krátkým trialem, který vám vydrží pouhých 7 dní, což je oproti konkurenci poměrně chabé.

Neduhy obchodního modelu a výrazný nedostatek obsahu však platforma kompenzuje také technickou stránkou, která je nanejvýš pozoruhodná. Na filmy a seriály se totiž v případě, že disponujete potřebným hardwarem podíváte i ve 4K, s HDR a s prostorovým zvukem v režii Dolby Atmos. Kromě toho se Apple TV+ dočkalo široké podpory rozličných zařízení, tudíž nebudete ochuzeni, ani když vlastníte například FireTV od Amazonu. Samozřejmostí je podpora smartphonů, tabletů, chytrých televizí, Macu a Apple TV. Velkorysá je služba také co se týče počtu připojených zařízení, kterých umožňuje spárovat najednou až 6 a na všech streamovat zároveň. Tak či onak tato skutečnost nevyváží to, že Apple TV+ zkrátka po krátké době omrzí, a ač má jablečná společnost naplánovanou celou řadu exkluzivních smluv se zvučnými jmény, nějakou dobu si ještě počkáme. Pokud tedy nedostanete předplatné „přibalené“ k zakoupenému Apple zařízení nebo nevyužíváte studentský tarif s Apple Music, díky němuž máte platformu zdarma, doporučujeme ještě počkat a raději dát přednost Netflixu nebo HBO. Záleží jen na vás a na tom, jaká programová nabídka vás více láká.