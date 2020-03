Jen pro 10 z vás: Získejte bezdrátová sluchátka za bezkonkurenční ceny

Komerční sdělení: Hudba se nachází všude kolem nás a pravděpodobně tvoří neodlučitelnou složku našich životů. Abychom si ale samotný poslech hudby mohli co možná nejvíce vychutnat, potřebujeme k tomu tu správnou výbavu. Zde bychom mohli zařadit například kvalitní reproduktor nebo perfektní sluchátka. Ve spolupráci s naším partnerem Mobil Pohotovost jsme pro vás přichystali exkluzivní slevový kód, díky kterého můžete získat vybraná bezdrátová sluchátka s perfektní slevou.

Slevový kód

Abyste získali produkty za zlevněné ceny, budete muset použít zmiňovaný slevový kód. Ten vám stačí napsat do košíku a cena vašeho zboží se automaticky sníží. Je ale nutné upozornit na fakt, že kód lze celkově použít pouze desetkrát. Platí tedy pravidla, že kdo dřív přijde, ten dřív mele. Nad koupí byste tedy neměli příliš dlouze přemýšlet a v případě zájmu si produkt rovnou objednat.

Sluchátka AKG Y500

Jestliže se považujete za milovníky náhlavních sluchátek, možná by vás mohl zaujmout model AKG Y500. U těchto sluchátek vás zaujme především jejich konstrukce. Ta se totiž pyšní hliníkovým designem, měkkým náhlavníkem a náušníky z paměťové pěny. Tato dokonalá kombinace zajistí co nejlepší komfort, díky kterému se poslechu můžete oddávat i dlouhé hodiny. Za zmínku nadále stojí, že dokonce můžete modifikovat hlasitost přímo pomocí tlačítek na samotných sluchátkách a nemusíte tak hned sahat po telefonu. AKG Y500 se nadále pyšní technologií Ambient Aware, díky které se dostanete do pozice, kdy pouze vy budete rozhodovat o tom, kolik okolního šumu vám do uší pronikne. Mimo těchto zmiňovaných funkcí se sluchátka pyšní velice solidní baterií, která nabízí až 33 hodin aktivního přehrávání.

Běžná cena sluchátek AKG Y500 činí 2 490 Kč, avšak nyní si je můžete pořídit za 1 490 Kč (platí pouze pro černou barvu).

Sluchátka Samsung Galaxy Buds

Sluchátka Samsung Galaxy Buds se dají označit za perfektní bezdrátový produkt, který vás za žádné situace nenechá na holičkách. Baterie těchto sluchátek totiž nabízí až šest hodin aktivního poslechu, který ještě můžete navýšit pomocí nabíjecího pouzdra. U toho je velkou výhodou, že jej můžete nabíjet bezdrátově, což vás už kompletně zbaví nutnosti otravných kabelů. Zvuk těchto sluchátek byl dokonce kalibrován odborníky ze společnosti AKG, což vám zajistí křišťálově čistý zvuk. Za zmínku určitě stojí kompaktní design, který jemně navazuje na jablečné AirPods. Díky perfektním rozměrům se vám sluchátka v nabíjecím pouzdru bez problému vejdou do kapsy a vy je tak u sebe můžete nosit klidně celé dny. Pokud se řadíte mezi milovníky aktivního životního stylu, tak vás určitě potěší jejich perfektní tvar. Sluchátka totiž velice pohodlně drží v uších a nestane se vám, že by vám například při sportovní aktivitě vypadla.

Běžná cena sluchátek Samsung Galaxy Buds činí 3 990 Kč, avšak nyní si je můžete pořídit za 2 490 Kč (platí pro žlutou barvu).