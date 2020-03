4 užitečné aplikace pro lepší práci z domova

Současná situace řadu z nás vyhnala z kanceláří ke stolům u nás doma. Pracovat doma nemusí být pro někoho, kdo na home office není zvyklý, zrovna jednoduché. App Store je naštěstí plný užitečných aplikací, které vám práci doma mohou značně zjednodušit, zpříjemnit, a zajistit vám nejenom větší produktivitu a efektivitu práce, ale propojit vás třeba také s kolegy a dalšími lidmi.

Focus

Práce je samozřejmě důležitá, stejně důležité jsou ale i pravidelné přestávky, které mohou mít na vaši produktivitu významný vliv. Řadě lidí pomáhá takzvaná pomodoro technika, kdy pracují po určitý časový úsek (obvykle se jedná o 20 – 25 minut), který střídá s pětiminutovými přestávkami. Focus je šikovná aplikace s časomírou, která se vždy postará o to, abyste práci nezapomněli střídat s pravidelnými přestávkami. Nezapomínejte na to, že náplní vaší přestávky by neměla být jen kontrola Facebooku nebo Instagramu, ale také protažení, krátké cvičení nebo třeba relaxace.

Slack

Platforma Slack představuje skvělý způsob, jak zůstat v neustálém kontaktu s vašimi kolegy, můžete ji ale využít také ke komunikaci s kýmkoliv jiným. Slack je ideální zejména pro dálkovou spolupráci v rámci týmů i celých společností bez ohledu na počet zaměstnanců. Umožňuje nejenom písemnou komunikaci, ale také volání, sdílení a spolupráci na dokumentech. Aplikace Slack pro iOS nabízí integraci užitečných a oblíbených nástrojů, jako je Google Drive, Salesforce, Dropbox, Asana a další.

Toggl

Aplikace Toggl představuje skvělou pomůcku pro všechny, kteří si potřebují měřit a zaznamenávat odpracovaný čas. Počítání času v aplikaci Toggl není potřeba složitě manuálně zadávat – aplikace disponuje schopností automaticky detekovat veškerou vaši aktivitu, takže zvládne třeba zaznamenat váš pohyb na webových stránkách, pokud trvá déle než deset vteřin. Kromě toho disponuje i řadou dalších užitečných funkcí včetně možnosti upozornění na přestávku.

Fiery Feeds

Informace jsou důležité, obzvlášť v současné době. Pokud potřebujete mít zprávy ze všech svých oblíbených zdrojů pohromadě, poslouží vám skvěle RSS čtečka pro iPhony s názvem Fiery Feeds. Aplikace Fiery Feeds nabízí široké možnosti odběru, správy a označování zpráv ve vašem kanále, stejně jako možnost přizpůsobení frekvence zobrazování zpráv nebo jejich řazení, nebo celkového zobrazení aplikace.