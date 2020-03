Útočníci vydávající se za Novinky.cz lákají na iPhony zdarma, jde o podvod

Internetové podvody nezbrzdila ani pandemie koronaviru, se kterou se v posledních týdnech potýká takřka celý svět. Svědčí o tom i nynější pokus podvodníků šířící se po tuzemských sociálních sítích tvářící se jako zpráva tuzemského portálu Novinky.cz o rozdávání iPhonů zdarma.

Podvod vypadá na první pohled poměrně věrohodně. Internetová stránka, která na iPhony zdarma láká, totiž po vizuální stránce vypadá skutečně jako web Novinek.cz, což může méně zkušené uživatele zmást. Že se jedná o podvod lze nicméně odhalit podle několika indícií v čele se zvláštním jménem autora (který pro novinky jednak nepíše a i kdyby psal, pod články by byl podepsán pseudonymem) či obecně zvláštně psaným textem, který s úrovní Novinek v žádném případě nekoresponduje. Kdyby pak uživateli ani přesto nedošlo, že se jedná o podvod, odkaz na konci článku směřující na webovou stránku s možností objednat telefon za cenu poštovného by už měl. Z logiky věci je totiž naprosto jasné, že telefony za 30 tisíc korun nikdo jen tak za cenu poštovného prodávat nebude a to ani v ohledem na současnou situaci.

Přestože se zdá podvod na první pohled jako neškodný, jelikož uživatele obere jen o pár desítek korun, opak je pravdou. Nízké platby jsou totiž již řadu let využívány pro různá ověření služeb převážně založených na internetu, které vyžadují pro zprovoznění “důkaz” ve formě platby malé částky z již existujícího účtu. Důvěřivci navíc poskytnou útočníkům své osobní údaje, na které jsou ti schopní vyřídit různé bankovní účty či služby typu půjčky. Právě za ty pak mohou být důvěřivci popotahováni úřady a v krajním případě skončí i u soudu. Pokud jste tedy na podobnou falešnou zprávu narazili v uplynulých dnech i vy, rozhodně nikam peníze nezasílejte. Vystavili byste se tak velkému bezpečnostnímu riziku.