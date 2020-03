Recenze Kenwood CAX-HL 10Qi: Univerzální bezdrátová nabíječka do auta

V dnešní recenzi se podíváme na novou bezdrátovou nabíječku do automobilů, kterou si připravila společnost Kenwood. Jedná se o model CAX-HL 10Qi, který nabízí především univerzální bezdrátové nabíjení založené na Qi standardu s maximálním nabíjecím výkonem až 15W.

Tato rychlonabíječka nám do redakce dorazila v nečekaně velké krabici, která naznačuje, že se toho bude uvnitř nacházet možná trochu víc. Po vybalení se ukázalo, že tomu tak skutečně je. Nabíječka totiž nabízí dva způsoby uchycení na palubní desce vozu. V balení se nachází klasický držák, který je možný nainstalovat do výdechů klimatizace. To však už v dnešní době nemusí být nutně kompatibilní s některými vozy (a také vyšší váha telefonů tomu příliš nepomáhá), Kenwood tak do balení přidal ještě základnu s přísavkou, kterou je možné přidělat jak na sklo, tak na vrchol palubní desky. Na tuto základnu se pak přidělá speciální polohovatelné teleskopické rameno, díky kterému je možné ve velkém rozsahu manipulovat s polohou nabíječky.

Nabíjecí kolébka jako taková se připojuje do elektřiny za pomocí přibaleného USB-C kabelu a klasické autonabíječky. Kolébka nabídne motorizovanou spojku, která reaguje na dotek bočního tlačítka – po jejím stisknutí se držící pacičky rozevřou a jakmile infračervený proximity senzor v kolébce rozpozná, že do ní byl vložen telefon, automaticky nožičky stáhne zpátky a telefon se zajistí na místě. Síla stisku je dostatečná na to, aby telefon udržela. Na spodní straně držáku se nachází další polohovatelné nožičky, které je třeba upravit pro každý telefon zvlášť tak, aby byla poloha nabíjecí cívky v telefonu na stejném místě, jako nabíjecí cívka v podložce. Jakmile se tak stane, telefon je možné nabíjet i skrze některá pouzdra (výrobce deklaruje maximální vzdálenost pro bezdrátové nabíjení ≤ 6 mm).

Nabiječka jako taková funguje spolehlivě, je zde však několik věcí, na které si musí dát potenciální zájemci pozor. Instalace kolébky do výdechu klimatizace je háklivá na velikost a váhu telefonu. V případě iPhonu 7 a „malého“ iPhonu 11 Pro byla schopná kolébka oba telefony udržet, iPhone 11 Pro Max však byl pro tento typ instalace příliš těžký. V tomto případě je lepší instalace za pomocí přísavkového držáku a teleskopického ramene. I zde však funguje fyzika a pokud rameno vysunete a do kolébky umístíte velký a těžký telefon, celý mechanismus bude pod velkou zátěží.

Přibalovaný kabel je navíc relativně krátký a kolébku tak můžete umístit jen někam v oblasti středu palubní desky. Instalace u A sloupku u řidiče bude možná jen v případě zakoupení delšího kabelu. Svůj účel však nabíječka splňuje více než dobře. Díky kloubovému mechanismu uchycení nabízí nabíječka velmi dobré možnosti polohování, v kombinaci se dvěma způsoby uchycení tak tu svou ideální pozici najde víceméně každý uživatel.