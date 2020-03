5 umělců, kteří tvoří pomocí ARKitu a Apple produktů parádní výtvarná díla

Rozšířená realita je skvělá věc, a své uplatnění nachází nejenom v oblasti herního průmyslu nebo nejrůznějších užitečných aplikací, ale také na poli vizuálního umění. Stále více umělců tuto technologii využívá při své tvorbě k tomu, aby se ze světa udělala o něco příjemnější místo k životu. Jedná se o ilustrátory, designéry nebo třeba digitální umělce – ti všichni ve svých dílech nově využívají rozšířenou realitu, a rozhodně je o co stát.

Heather Cathleen Dunaway Smith

Umělkyně Heather Cathleen Dunaway Smith působila v minulosti jako multimediální technik ve společnosti Apple. Při této příležitosti objevila tvůrčí potenciál technologií. Heather studovala interaktivní multimédia, a přála si tuto technologii využít k vyprávění příběhů a vytváření dialogů mezi uměním a publikem. Umělecká díla tohoto typu podle Heather podporují skutečný vztah publika k dílu, a otevírají cestu k hlubším emocím. Heather se ve svých dílech pokouší posouvat hranice rozšířené reality a přidávat do nich interaktivní prvky, které publikum vtáhnou do díla. Heather začíná zpočátku tvořit na klasickém papíře, poté své skici promění na digitální. Následuje jejich převod do 3D v programu Blender a poté import do Adobe Aero, Artivive nebo Unity, kde už umělkyně tvoří komplexní scény. Heather zastává názor, že rozšířená realita pomáhá lidem vyzkoušet si různé úhly pohledu i tak trochu jinou realitu. Iluze blízkosti posiluje intenzitu dopadu výtvarného díla na diváka. „Hranice mezi uměním a publikem se stírá, což vede k hlubšímu emocionálnímu propojení,“ říká Heather.

Andrew Wilson

Andrew Wilson se na uměleckou dráhu pustil před šesti lety, kdy začal experimentovat s klasickou kaligrafií. Díky Instagramu přičichl k digitální tvorbě písma za pomoci aplikace Procreate na iPadu Pro, a jak sám uvádí – jakmile jednou začal, už nebylo cesty zpět. Digitální psaní umožnilo Andrewovi začlenit do jeho práce animaci, a rozšířená realita mu otevřela zcela nový svět. Andrew si podle svých vlastních slov užívá vytváření nápisů, které mají hmatatelnou kvalitu, baví ho vytváření iluze hloubky za pomoci hry světla a stínu. Zhruba před rokem Andrewa zaujalo experimentování s rozšířenou realitou v programu Slide AR, který umožňuje aranžování PNG a GIF obrázků ve 3D prostoru. Andrew Wilson se i při práci s moderními technologiemi nechává i nadále inspirovat tradičními technikami. „Vždycky chci tvořit něco, co má váhu a texturu,“ říká Wilson o své práci.

Susi Vetter

Tvorba v rozšířené realitě vnáší podle Susi Vetter kousek magie do každodenního života. To, co původně začalo jako zábavný experiment, se postupně stalo nedílnou součástí Susiiny práce. Susi Vetter používá k ilustraci a animaci programy Procreate, Photoshop a After Effects. Svou práci pak přivádí k životu za pomoci softwaru Artivive, Adobe Aero a platformy Spark AR od Facebooku. Susi v souvislosti se svou prací hovoří o kouzelném momentu, kdy fyzický svět obohatí o něco virtuálního.

Matthew Rey Treece

Matthew Rey Treece začal s tvorbou umění v rozšířené realitě již několik let před uvedením ARKitu od Applu. Svá virtuální umělecká díla s oblibou umisťuje zejména do krajiny a městských scenérií, výtvarnou tvorbu kombinuje také s VJingem. Matthew Rey Treece si podle svých vlastních slov užívá zejména hledání ideálních krajin a prostor pro své AR výtvory. Ke své práci využívá Matthew programy Cinema 4D a Adobe Dimension, díla tvoří převážně na Macu v kombinaci s iPhonem a iPadem.

Nadine Kolodziey

Nadine Kolodziey patří mezi umělce, kteří chtějí za pomoci rozšířené reality hlouběji a intenzivněji propojovat svá díla s publikem. Nadine je vizuální umělkyně a ilustrátorka, která žije v Berlíně. Tvrdí, že při procesu své tvorby vždy myslí na způsoby, jakým bude publikum s jejími výtvarnými díly interagovat, a snaží se na svá díla pohlížet nejen z pohledu umělce, ale také diváka. Ke své práci Natine používá programy Unity a Adobe Aero, při tvorbě pro Instagram se zase spoléhá na Spark AR.