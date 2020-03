5 filmů z iTunes, které tento víkend seženete levněji (20.3. 2020 – 22.3. 2020)

Víkend je tu. Současná situace nenahrává návštěvám hospod, barů, kin, ani žádných jiných veřejných míst. To ale neznamená, že byste si o víkendu nemohli doma pustit nějaký zajímavý film. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Gentleman s pistolí

Film Gentleman s pistolí na základě skutečných událostí vypráví o životě Forresta Tuckera – zloděje a legendárního specialisty na útěky z vězení. Policie Forresta nenávidí, řada lidí k němu naopak obdivně vzhlíží. Svůj nejslavnější únik Forrest Tucker uskutečnil v době, kdy mu bylo úctyhodných sedmdesát let. Nechte se strhnout poutavým příběhem, ve kterém ve své poslední roli před odchodem do důchodu exceluje Robert Redford.

39,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Gentleman s pistolí pořídíte zde.

Space Jam

Legendární Michael Jordan, partička animovanýchb postaviček z Looney Tunes, basketball a stará dobrá devadesátková zábava. Pokud máte chuť se o víkendu tak trochu nostalgicky naladit, určitě byste si měli pustit Space Jam. Parta Tune Squad vyzve Nerdlucky na basketbalový zápas, ve kterém se má rozhodnout, zda Looney Tunes zůstanou tady… nebo se stanou pouhou atrakcí ve vzdálené galaxii. Nerdluckové ukradli své basketballové umění těm největším hvězdám NBA, Tune Squad se ale nehodlá jenom tak vzdát.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Space Jam pořídíte zde.

Drive

Chlápek s přezdívkou Řidič je přes den filmovým kaskadérem, po nocích si ale přivydělává u zločineckých gangů coby nájemný řidič. Když se jednoho dne setká se sousedkou Irene, změní se mu rázně život. Irenin manžel Standard potřebuje splatit dluh. Aby na něj ale sehnal peníze, musí spáchat poslední loupež. Řidiči i Irene jde o život. Nezbývá než šlápnout na plyn a udělat všechno pro záchranu.

59,. vypůjčení, 99,- zakoupení

Čeština

Film Drive pořídíte zde.

Donšajni

Myslíte si, že svět opery je k uzoufání nudný? Český snímek Donšajni vás přesvědčí o pravém opaku. Komedie Jiřího Menzela je označována za prostopášnou, vyprávějící o vášni k životu, hudbě i ženám. Film vám nabídne možnost nahlédnout do světa opery, zbaveného pozlátka. Nechte si vyprávět příběh o lásce a zklamání, hudbě, milování, a osudové slabosti pro operní pěvkyně.

39,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Čeština

Film Donšajni pořídíte zde.

Mimozemská invaze

Ve strhujícím sci-fi snímku Mimozemská invaze uvidíte v hlavní roli populárního Wesleyho Snipse (Blade), ale také řadu dalších hvězd, jako je třeba RJ Mitte, Jedidiah Goodacre nebo Niko Pepaj. Film vypráví o nic netušící pětici přátel, která se rozhodla užít si kýžený odpočinek na daleké chatě u jezera. Nikdo z přátel netuší, že planetu Zemi napadli mimozemšťané, kteří mají v plánu podrobit si celé její obyvatelstvo.

39,- vypůjčení, 99,- zakoupení

angličtina, čeština

Film Mimozemská invaze pořídíte zde.