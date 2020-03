Zpříjemněte si své bydlení chytrými vychytávkami do domácnosti

Komerční sdělení: Nacházíme se v moderní době, kdy máme k dispozici širokou škálu těch nejrůznějších produktů, které slouží pro usnadnění našich životů. Díky tomu se například koncept chytré domácnosti těší obrovské oblibě. Pojďme se tedy podívat na pár chytrých vychytávek, které dokáží poměrně spolehlivě zpříjemnit vaše bydlení.

Čistička vzduchu Xiaomi Mi Air Purifier 2H

Fotogalerie Cisticka vzduchu Xiaomi Mi Air Purifier 2H 2 Cisticka vzduchu Xiaomi Mi Air Purifier 2H 3 Cisticka vzduchu Xiaomi Mi Air Purifier 2H 5 Cisticka vzduchu Xiaomi Mi Air Purifier 2H 6 +3 Fotek Cisticka vzduchu Xiaomi Mi Air Purifier 2H 1 Cisticka vzduchu Xiaomi Mi Air Purifier 2H 4 Vstoupit do galerie

Speciální místo na trhu zaujaly takzvané čističky vzduchu, které dokáží spolehlivě vzduch pročistit a ulevit tak vaší domácnosti. Tyto produkty si oblíbili především alergici. Čistička vzduchu Xiaomi Mi Air Purifier 2H nabízí vzduchový HEPA filtr s účinností filtrafe 99,97 %, což znamená, že dokáže již při první filtraci zachytit částice do 0,3 μm. Za zmínku určitě stojí, že zmiňovaný HEPA filtr je díky pokročilému systému ventilátorů schopen fungovat do všech směrů a zajistit tak co možná největší čistotu v místnosti. Jelikož je produkt chytrý, dokáže vám skrze mobilní aplikaci poskytnout rozsáhlé statistiky a případně vás informovat o nutnosti vyměnit filtr.

Čistička vzduchu Xiaomi Mi Air Purifier 3H

Jak již samotný název napovídá, Xiaomi Mi Air Purifier 3H je vylepšenou verzí výše zmiňované čističky. Hlavní změna, kterou tato čistička vzduchu přináší, je přítomnost OLED displeje. Na tomto displeji dokážete zjistit doslova vše pouhým pohledem. Nachází se zde totiž například informace o aktuální teplotě, vlhkosti a o stavu připojení k WiFi. Následně zde můžete přepínat mezi různými režimy samotné čističky. Bližší informace o čističce si můžete prohlédnout v níže přiloženém videu.

Chytrá váha Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Fotogalerie Chytrá váha Xiaomi Mi Body Composition Scale 2- Chytra vaha Xiaomi Mi Body Composition Scale 2-1 Chytra vaha Xiaomi Mi Body Composition Scale 2-2 Chytra vaha Xiaomi Mi Body Composition Scale 2-3 Vstoupit do galerie

V dnešní době se stále více dbá na zdravý pohyb, který se samozřejmě odráží na váze. Chytré váhy vám dokáží velice snadno pomoci dosáhnout vaší vysněné postavy, jelikož vás daleko lépe informují o vaše těle. Kromě vaší hmotnosti vám chytrá váha Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 dokáže poskytnout přesné statistiky o vašem tělesném složení. Váha konkrétně měří svalovou hmotu, BMI, kostní hmotu, tělesnou hmotnost, tělesný tuk, viscerální tuk, bazální metabolismus, obsah vody v těle a takzvané skóre tělesné zdatnosti. V aplikaci si navíc může vytvořit osobní profil každý člen domácnosti a můžete tak spolu budovat svou lepší postavu.

Chytrá váha Xiaomi Mi Smart Scale 2

Fotogalerie Chytra vaha Xiaomi Mi Smart Scale 2-2 Chytra vaha Xiaomi Mi Smart Scale 2-3 Chytra vaha Xiaomi Mi Smart Scale 2-4 Chytra vaha Xiaomi Mi Smart Scale 2-1 Vstoupit do galerie

Jestliže hledáte nějakou tu chytrou váhu, ale nevyžadujete od ní zase tolik funkcí, pak by vás mohla zaujmout váha Xiaomi Mi Smart Scale 2. Tento produkt je vybaven rozhraním Bluetooth 5.0, díky čemuž se dokáže připojit k vašemu telefonu nebo MiBand náramku. Hlavní výhoda této váhy tkví v jejím propojení s náramkem a telefonem. Takto totiž můžete vždy znát své přesné BMI a dokonce vás informuje i o druhu vaší postavy. Pokud jste totiž vybaveni náramkem, jdete si zaběhat a následně se zvážíte, aplikace si bude vědoma všech těchto úkonů a dokáže data zpracovávat do co možná nejlepší podoby.

Xiaomi Oclean X

Fotogalerie Xiaomi Oclean X 1 Xiaomi Oclean X 2 Vstoupit do galerie

Elektrické zubní kartáčky se na trhu už pohybují řadu let. Věděli jste ale o tom, že si můžete pořídit i chytrý zubní kartáček? Jedním z nich je totiž i Xiaomi Oclean X, který nabízí vysoce výkonný motor s více než 40 tisíci vibracemi za minutu, díky čemuž dokáže vyčistit i hůře přístupná místa v dutině ústní. Jak vás také může napadnout, Xiaomi Oclean X je daleko výkonnější než klasický zubní kartáček, což se projevuje na jeho efektivitě. Za zmínku také rozhodně stojí vestavěný displej a ovládání pomocí mobilní aplikace, kde můžete přizpůsobovat čistící režimy vaším stravovacím návykům.

Xiaomi Mi Electric Toothbrush

Fotogalerie Xiaomi Mi Electric Toothbrush 1 Xiaomi Mi Electric Toothbrush 2 Xiaomi Mi Electric Toothbrush 3 Xiaomi Mi Electric Toothbrush 5 +3 Fotek Xiaomi Mi Electric Toothbrush 4 Xiaomi Mi Electric Toothbrush 6 Vstoupit do galerie

I tento chytrý kartáček se pyšní daleko větším výkonnem, než který nabízejí klasické zubní kartáčky. U tohoto modelu se jedná o více než 31 tisíc vibrací za minutu, což opět vede k daleko větší čistotě ve vaší ústní dutině. Ačkoliv na první pohled vypadá kartáček poměrně obyčejně, nabízí řadu perfektních funkcí. Extrémní chloubou kartáčku je jeho kartáčová hlavice. Ta se totiž pyšní štětinami s vysokou hustotou a její dno je tvořeno tepelným tavením. Díky tomu nabízí hlavice až o 40 procent více objemu. Xiaomi Mi Electric Toothbrush navíc nabízí tři režimy pro čištění zubů, přičemž jeden z nich si navíc můžete upravit v rámci mobilní aplikace.