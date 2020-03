Žádná kina. Dokument Beastie Boys Story si nakonec odbude premiéru přímo na TV+

Jablečná společnost na svou streamovací platformu Apple TV+ nezapomněla a stále se snaží přicházet s novými snímky a zajímavými seriály, které by přitáhly nové diváky a předplatitele. Jedním z nich měl být i plánovaný dokumentární film Beastie Boys Story, o němž jsme informovali před několika týdny. Dokument si měl odbýt premiéru v kinech zhruba 3 týdny před příchodem na Apple TV+, konkrétně 3. dubna, avšak kvůli stále se šířícímu koronaviru, také známého jako COVID-19, z plánu nakonec sešlo.

Pokud jste oddanými fanoušky hiphopové skupiny Beastie Boys, jejíž sláva již po letech mírně opadla, jistě jste natěšeně vyhlíželi chystaný dokument Beastie Boys Story z dílny jablečné společnosti. Tento snímek od režiséra Spika Jonzeho se měl původně podívat do kin již 3. dubna a o tři týdny později měl zamířit také na streamovací platformu Apple TV+. Mluvčí nadnárodního řetězce kin IMAX však přišel s poměrně smutnou zprávou, kterou příznivci jistě neocení. Premiéra byla totiž zrušena, a to zejména kvůli hrozbě v podobě koronaviru, kvůli němuž se hromadně zavírají kinosály i divadla po celém světě. Všichni, kteří si již zakoupili vstupenky mají pochopitelně právo na vrácení peněz, a to do plné výše stanovené částky. Naštěstí to však neznamená, že má dokument utrum. Na Apple TV+ zamíří podle plánu, tedy 24. dubna, kdy bude ke shlédnutí pro předplatitele.

„Naší největší prioritou je momentálně bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců i diváků, a stejně tak jejich rodin. Kvůli rozsáhlé pandemii, kterou způsobil vir COVID-19 jsme se rozhodli příliš neriskovat a raději premiéru Beastie Boys Story v kinech odložit na neurčito. Nové datum oznámíme jakmile to bude možné, avšak vzhledem k celonárodnímu uzavírání kinosálů to bude pravděpodobně ještě nějakou dobu trvat,“ vyjádřil se omluvně mluvčí IMAXu. Není však divu, podobných oznámení se za poslední týdny vyrojily stovky a odložení plánované premiéry bylo nevyhnutelné. Nezbývá než čekat, kdy budeme mít možnost vidět legendární trojici ze skupiny Beastie Boys naživo, avšak vzhledem k aktuální situaci bychom na brzké datum příliš nevsázeli.