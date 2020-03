Takto by mohl vypadat nový Mac mini, kdyby se Apple u jeho vývoje inspiroval Macem Pro

Příznivci jablečné společnosti jsou známí tím, že spousta z nich umí tvořit neuvěřitelně realistické a futuristické koncepty, které se většinou designem Applu inspirují a nabízí pohled na to, co by jednou teoreticky mohlo z dílny tohoto technologického giganta vzejít. Konec konců, Apple si na minimalistický a nadčasový vzhled potrpí, což se často odráží nejen na vzezření jeho produktů, ale také funkčnosti a praktičnosti, která je řádově lepší než u konkurence. Tentokrát se zajímavého konceptu dočkal Mac mini Pro, který byl poměrně dlouho lehce opomíjený.

Jméno Kevin Noki vám pravděpodobně příliš neřekne, avšak pokud zmíníme koncepty jako je MacPad Pro nebo iPhone XII, jistě si vzpomenete na prazvláštní futuristický design potenciálních jablečných produktů, s nimiž tento designér a umělec přišel. Designér naštěstí neusnul na vavřínech a i letos přišel s dalším návrhem, který bere dech. Tentokrát se umělec zaměřil výhradně na Mac mini Pro a na to, jak by šel počítač efektivně upgradovat a vylepšovat, aniž byste ho museli rozebírat. Kevin v tomto případě přišel s modulárním designem, který je stejně minimalistický a estetický jako ostatní jablečný produkty. Svým vzezřením se navíc výrazně inspiruje u většího Macu Pro, jenž spatřil světlo světa loni.

Parádní vzhled a kompaktnost je jedna věc, ale Kevin nezapomněl ani na možnost počítač efektivně vylepšit. Umělec totiž navrhuje poměrně odvážnou možnost, která tu dosud nebyla. Místo rozebrání bedny a přidání či výměny komponentů by stačilo novou grafickou kartu nebo disk SSD zkrátka jen položit na hlavní jednotku. Jednoduše vyměnit by pochopitelně šel také procesor, paměť RAM nebo jakékoliv další součástky. Podle Nokiho by se v tomto případě dala využít bezdrátová technologie NFC, která by zázračným způsobem „propojila“ komponenty, aniž by by byly třeba jakékoliv kabely. Jak přesně by toho chtěl designér docílit sice nezmiňuje, ale v tomto případě by bylo lepší sáhnout po Thunderboltu 3, který nabízí jednoduché a rychlé připojení, jenž je technicky realizovatelné. Konec konců, už loňský Mac Pro otevřel uživatelům své útroby a každý si počítač může vylepšit dle své libosti. Uvidíme, zda se Apple tímto nezvyklým a ambiciózním konceptem inspiruje.