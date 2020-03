Aktuální informace: Rychlotest na COVID-19 na Alze

Alza je připravena ve spolupráci s distributorem LOMINA AG přivézt do České republiky 52 000 domácích rychlotestů na samodiagnostiku COVID-19. Dva tisíce kusů balení firmy věnují na charitativní účely. Produkt pro rychlé otestování na virus COVID-19 v pohodlí domova již Alza.cz zalistovala pro Českou republiku zde, pro Slovensko zde. Jediné, na co se u schválení tohoto produktu vyráběného v Číně společností Superbio Biomedical Co. (zaměřuje se na testy DNA) nyní čeká, je schválení českých státních úřadů nebo jiné země v rámci EU tak, aby produkt získal všechny nezbytné certifikace. Jakmile některá ze zemí produkt schválí, do 10 dní může být v ČR připraven k prodeji (produkt nyní není fyzicky v Evropě).

Test, který je vhodný pro domácí použití, detekuje protilátky COVID-19 i z krve. Tělo na virus zpravidla reaguje zvýšením teploty a tvorbou protilátek. Proto je tento test vhodné použít právě v okamžiku kdy má testovaný zvýšenou teplotu s příznaky podobnými chřipce. Výsledek uvidí uživatel za 3 minuty po aplikaci vzorku. Firma upozorňuje, že test je orientační. Pokud testovaný s příznaky má výsledek negativní a protilátky nebyly detekovány, doporučuje se sledovat i nadále zdravotní stav a test opakovat další den – množství protilátek se tvoří individuálně. Má-li testovaný příznaky, řídí se instrukcemi Ministerstva zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/. Pokud je výsledek pozitivní, je nutné přetestovat metodou přímé detekce viru a navštívit odběrnou laboratoř: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/. Na Slovensku dle postupu tamních nařízení.

Balení obsahuje 5 ks testu. Cena zatím není známa, nicméně velmi hrubým odhadem vyjde jeden test maximálně cca na 400 Kč, cena balení by měla být kolem dvou tisíc korun.