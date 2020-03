Příchod high-endového iPadu Pro na konci letoška je čím dál pravděpodobnější

Přestože se 4. generace iPadu Pro, která byla světu odhalena ve středu, ještě ani nezačala prodávat, už je relativně dost slyšet o jejím částečném nástupci. Apple má totiž podle relativně velkého množství zahraničních zdrojů chystat na letošní rok ještě minimálně jeden iPad Pro – konkrétně model s mini-LED podsvícením. Právě o tom dnes opět promluvily zdroje portálu DigiTimes.

Podle zdrojů DigiTimes z dodavatelského řetězce by měl být Apple již předběžně dohodnut se svými partnery na výrobě této novinky. Jednat by se konkrétně mělo o 12,9” model s mini-LED podsvícením displeje, který má nabízet o poznání lepší zobrazovací vlastnosti než nynější Liquid Retina, na kterou Apple vsází od roku 2018. Mini-LED displeje by měly být v první řadě velmi úsporné na energii, po konstrukční stránce by pak měly být i velmi tenké. Co se jejich zobrazovacích vlastností týče, ty by se měly velmi blížit OLED displejům, což by byla vynikající zpráva. V maximálním jasu by pak měly OLED panely dokonce výrazně překonávat.

Kdy přesně Apple 12,9” iPad Pro s podobnými vylepšeními světu představí zatím není zcela známé. Zdroje totiž bohužel hovoří jen o posledním čtvrtletí letošního roku. Jelikož však v minulosti Apple nové iPady představoval zpravidla v říjnu, dá se předpokládat, že ani letošek nebude v tomto ohledu jiný. Záležet nicméně bude i na tom, jak se bude nadále vyvíjet situace kolem koronaviru. Pokud by totiž nedej Bože svět decimovat po celý rok, bylo by v ohrožení i podzimní představení všech Apple novinek.