Máte peněz nazbyt? Kupte si „antibakteriální“ iPhone ze zlata a stříbra

O ruské luxusní společnosti Caviar jsme v minulosti v souvislosti s poměrně extravagantními a netradičními modely informovali již několikrát. Firma si totiž potrpí na poměrně originální kousky, které nejsou k vidění nikde jinde a své majetné majitele přijdou na hezkých pár tisíc dolarů. Výjimkou není ani nejnovější přírůstek do sbírky, který se s ohledem na aktuální situaci chlubí nadstandardní „antibakteriální“ ochranou a proklamuje spirituální symboly. S čím se společnost Caviar pochlubila tentokrát?

Pokud bychom měli jmenovat byť jen jednu společnost nabízející luxusní zboží, které má však mnohdy také reálné využití, je to právě ruské klenotnictví Caviar. Právě to se v minulosti zasloužilo o řadu prémiových kousků, které stály desítky tisíc dolarů. V portfoliu lze nalézt například iPhone s kusem svetru Stevea Jobse, telefon vykládaný diamanty nebo jablečný smartphone vyrobený z kusu vesmírné lodi. Vzhledem k aktuální situaci se ale společnost rozhodla přistoupit kromě elegantního designu a povrchu posázeného zlatem také k náležité ochraně v podobě stříbra. To totiž nabízí částečné antibakteriální vlastnosti, což je vzhledem k častému využívání telefonu poměrně velká výhoda. Vybrat si navíc můžete až ze čtyř modelů, z nichž každý disponuje jiným spirituálním symbolem. Každý z nich pak reprezentuje zdraví a dobrý osud, tudíž po podobném kousku sáhnou spíše pověrčiví klienti.

Caviar chce zkrátka s koronavirem, také známým jako COVID-19, bojovat po svém a využít při tom právě drahé kovy. Zda se jedná o přínos, nebo spíše satiru posuďte sami, ale v každém případě jde o originální přírůstek, který do portfolia jistě zapadne. Ruské klenotnictví je však natolik extravagantní, že se dokonce inspirovalo balistickou raketou letící nad ruským prezidentem Vladimirem Putinem, tudíž nejnovější řada telefonů není v tomto ohledu nic překvapivého. Tak či onak, pokud se rozhodnete po iPhonu sáhnout, mějte na paměti, že jeden smartphone vás vyjde na neuvěřitelných 5 290 dolarů, tedy v přepočtu 146 tisíc korun. Na oplátku však dostane zlatý symbol na stříbrném podkladu, ať už v podobě Svatého Mikuláše, Ruky Fatimy nebo rozkvétajícího lotusu. Pokud vás nová řada telefonů zaujala, zamiřte na oficiální stránky a pokochejte se nabídkou sami.