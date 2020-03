Jak zvládnout učení na dálku bez problémů

Každý z nás v těchto dnes řeší situace, na které nejsme v běžném životě zvyklí. Je to něco nového pro nás pro všechny. Pro děti, učitele, ale také pro rodiče. Školy jsou uzavřené a učitelé se snaží zajistit žákům a studentům co nejlepší vyučování na dálku. Je ale vůbec možné to efektivně zorganizovat? Jak mohou v této situaci pomoci moderní komunikační technologie?

Dnes je více než kdy dříve potřeba najít místo, kde spolu můžeme komunikovat, i když jsme každý někde jinde. Většina studentů a rodin je zvyklá komunikovat spolu v nějaké komunikační aplikaci, a tak je nejjednodušším způsobem přidat online vzdělávání právě sem. Viber Komunity nabízí prostor, kde mohou být studenti v kontaktu nejen spolu navzájem, ale také s učiteli a kde jim učitelé mohou poskytovat vyučování online. Komunity mohou mít libovolný počet členů a nabízejí skvělé možnosti pro správu obsahu a toku informací. Navíc je skvělé, že i když se někdo přidá později, může vidět veškerý obsah z historie.

Představte si, že učitel vašich dětí založí komunitu pro studenty 9. třídy. Je to tak snadné a každý to může rychle udělat v pěti krocích:

Jděte do konverzací, klikněte na ikonku 📝 v pravém dolním rohu v případě Androidu nebo ikonku 💬 v pravém horním rohu pro iPhone 💬> Nová komunita> Přidejte jméno komunity a stručné informace o komunitě. Rozhodněte se, jaký typ komunity je ve vašem případě nejlepší:

🔒 Uzavřená – pouze pro jasně danou skupinu lidí (pozvánky do komunity posílá pouze učitel)

📢 Veřejná – může se přidat kdokoliv a pozvat další buď přímým pozvání nebo sdílením linku na komunit

Rozhodněte se, jak bude fungovat komunikace

➡️ Pouze jedním směrem – přispívat může pouze učitel, studenti mohou číst, lajkovat a sdílet

↔️ Oběma směry – přispívat mohou i členové komunity

Pravidla lze kdykoliv změnit.

Vytvořte pravidla pro vaši komunitu. Napište je do prvního příspěvku a připněte je nahoru k názvu komunity, aby je každý viděl.

V případě, že pravidla někdo nedodržuje, můžete tuto osobu zablokovat.

Nejdůležitější je obsah – měl by být jasný, stručný a přesný. Pro rychlou zpětnou vazbu lze vyzkoušet ankety.

V momentě, kdy je komunita vytvořena, je možné přidávat členy. Pak již můžete sdílet online vyučovací materiály, dávat studentům rady, zasílat hlasové zprávy až 15 minut dlouhé, sdílet soubory až o velikosti 200 MB, organizovat ankety pro zpětnou vazbu. Možnosti jsou nekonečné a správa je velmi snadná.

Všichni doufáme, že se vše zase co nejdříve vrátí do normálu. Do té doby je ale určitě možné zajistit pro vaše děti kvalitní online vzdělávání. Digitální technologie jsou v tomto ohledu největším pomocníkem.