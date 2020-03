Nacházíte se v karanténě a rozbil se vám telefon? Vyzkoušejte iLoveServis

Komerční sdělení: V dnešní době se nám nabízí široká škála těch nejrůznějších produktů a služeb, které nám značně usnadňují život. Drtivá většina z nás se totiž pyšní chytrým telefonem. Ten se dokáže postarat o spojení s okolním světem a vždy nás udrží v přehledu o aktuálním dění. Momentálně ale svět sužuje rozšiřující se pandemie koronaviru, která spoustu lidí uvrhla do karantény? Co když se vám ale v karanténě rozbije telefon a vy jej nesmíte zanést ani do opravny? V takovém případě vám určitě poslouží nejrychlejší servis v Česku – iLoveServis.cz.

Jeden z nejpopulárnějších českých servisů, iLoveServis, přichází se zbrusu novou službou. Aby se lidé mohli vyhnout zbytečné cestě do servisu, přičemž by museli například cestovat hromadnou dopravou, nebo se potulovat po městě plném lidí, přichází na scénu kurýr v roli spasitele. Kurýr si od vás totiž produkt vyzvedne a následně vám jej i doručí zpět. Věděli jste ale o tom, že třeba takový displej chytrého telefonu má na sobě více bakterií, než kolik byste našli na záchodovém prkénku? Jedná se totiž o každodenní zařízení, na kterém máme ruce zkrátka pořád. V takovém případě určitě oceníte další novou službu, kterou je antibakteriální čištění vašeho telefonu zcela zdarma. Kurýrní služba funguje v rámci celé České republiky a vyjde vás na pouhých 190 korun za cestu tam i zpět. V Praze navíc můžete využít služeb expresního kurýra, který vás vyjde na 590 Kč a můžete tak mít vaše zařízeno opraveno ještě ve stejný den.

Vyzvednutí zařízení kurýrem ocení především senioři, kteří se nacházejí v nejvíce ohrožené skupině lidí. Pokud navíc máte více než 65 let, iLoveServis vám poskytne poradenství, diagnostiku a přetažení kontaktů zcela zdarma a 20% slevu na jakoukoliv opravu.