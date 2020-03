Wedbush: Koronavirus by mohl překazit představení iPhonů 12

Stále se šířící nákaza v podobě koronaviru, též známého jako COVID-19, má na jablečnou společnost nebývalé dopady a Apple není jediný, kdo s následky pandemie bojuje. Na kvartálních výsledcích se podepíše zejména uzavření továren v Číně, omezování provozu obchodů po celém světě a zákaz cestování zaměstnanců na dohodnutá obchodní jednání. Podle analytiků z toho ale technologický gigant vyvázne ještě hůře, než se původně čekalo. Koronavirus by totiž mohl zhatit také plány na letošní iPhony disponující technologií 5G.

Zatímco někteří analytici nešetří optimistickými prognózami a ujišťují sami sebe i okolí o tom, že se situace nakonec otočí a vše se opět vrátí do normálu, společnost Wedbush je v tomto případě nanejvýš opatrná. Dodávky 5G čipů pro nejnovější iPhony jsou totiž natolik narušené, že bude trvat několik měsíců, než se opět naskladní potřebný počet kusů a výroba bude moci pokračovat jako doposud. Z tohoto důvodu analytická firma Wedbush snížila očekávaný růst akcií na „pouhých“ 335 dolarů místo původních 400 dolarů. Pochopitelně se jedná o nejhorší možný scénář a nelze se spoléhat na jeho stoprocentní pravdivost, avšak podle aktuálních odhadů se jedná o poměrně pravděpodobnou situaci. Nová generace by tak nakonec na podzim nemusela vyjít, a na iPhone 12 bychom si tak nejspíše počkali do příštího roku.

Koronavirus se však kromě akcií a výroby podepíše také na samotných prodejích, u nichž se očekává poměrně dramatický pokles. Zatímco v letošním fiskálním roce se prodeje propadnou až o 12%, v tom příštím dojde ke zhruba 10% poklesu. Konec konců, jablečné obchody v Číně byly zavřené několik týdnů, a ač postupně došlo k jejich znovuotevření, podobný osud potkal také Itálii a řadu dalších zemí po celém světě. Klesá také poptávka ze strany spotřebitelů, kteří s koupí vyčkávají a čekají, jak se aktuální situace vyvine. Na druhou stranu se představitelé Applu mohou těšit po vydání nové generace na hromadnou migraci uživatelů, kteří se rozhodnou přesedlat na novější model. Společnost Wedbush očekává, že se tak rozhodne až 350 milionů lidí, což rozhodně není v celkové uživatelské základně čítající 925 milionů vlastníků iPhonu zanedbatelné číslo. Během příštích dvou let by se tak mohly aktuální ztráty z velké části vykompenzovat, avšak osud iPhonu 12 je v tomto případě stále nejistý. Vše tedy závisí na tom, jak rychle se podaří obnovit výrobu a zda se zákazníci postupně odváží k nákupu nových telefonů. Ostatně, ačkoliv Čína postupně přistupuje k opětovnému obnovování provozu továren, stále jsou v platnosti drakonická opatření, která výrazně působnost jednotlivých společností omezují. Uvidíme, zda se Applu ve finále podaří s náhlými nesnázemi vypořádat a propracovat se ke světlým zítřkům.