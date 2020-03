Budoucí Magic Mouse by mohla měnit tvar podle ruky uživatele

Jablečná společnost to se svými patenty poslední dobou myslí smrtelně vážně a jen za poslední týden se pochlubila několika novými přírůstky, které obohacují dosavadní portfolio zajímavých konceptů a návrhů. Apple ale ještě nekončí a stále přichází s novými idejemi, z nichž jedna je lepší než ta druhá. Výjimkou není ani Magic Mouse, kouzelná myš ze stáje tohoto technologického giganta, která by se brzy mohla dočkat obměny. Myš by totiž mohla umět měnit tvar podle uživatelovy ruky a efektivně tak zvyšovat komfort při používání.

Pokud používáte počítač několik hodin denně, jistě znáte ten pocit, kdy musíte vybírat myš, která vám dokonale sedne a nebude vás z ní po několika málo hodinách bolet ruka. Evergreenem poslední doby jsou také karpální tunely, které často následkem podobného dlouhodobého používání vznikají. Vybrat správně tvarovanou myš je ale občas oříšek, o čemž by mohli například programátoři nebo redaktoři vyprávět. Apple ale naštěstí přišel s řešením, které tento neduh může potenciálně eliminovat. Magic Mouse by totiž podle nejnovějšího patentu mohla umět měnit tvar a přizpůsobovat se velikosti uživatelovy ruky. Část, kam uživatel pokládá dlaň by totiž obsahovala řadu membrán a pružný materiál. Ten by obsahoval jakýsi ovladač, pomocí něhož by šlo upravovat výšku i šířku myši a nastavit si ji tak, aby vám co nejvíce vyhovovala. Díky tomu by bylo příslušenství také přenosnější a mobilnější.

Celá konstrukce by pochopitelně obsahovala několik překrývajících se částí, díky nimž by nedošlo k vytvoření mezery, která by uživatele omezovala a překážela by při používání. Ovladač by navíc po správném nastavení polohy konstrukci opět uzavřel tak, aby se při hýbání s myší neposouvala. Pokud ale máte větší dlaň a bojíte se, že takto byste mohli myš pouze zmenšit, nemusíte mít obavu. Po stranách a na vrchu by se nacházely výsuvné plochy, které by bylo možné v případě potřeby vytáhnout. Myš by si zároveň zachovala estetický design a nenarušovala by standardní používání, tudíž by veškerý materiál byl hermeticky zabudován do vnitřní konstrukce. Jak přesně by vysouvání a pohyb materiálu probíhaly je zatím otázkou, ale aktuálně se počítá s několika variantami, včetně rotačních motorů, magnetické plochy nebo dalších pohyblivých mechanismů. Rozhodně se však jedná o inovativní koncept, který by spoustě uživatelů ulevil a nabídl by alternativní řešení. Uvidíme, zda ho Apple zařadí po bok svých dalších originálních návrhů.