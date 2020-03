Assassin’s Creed: Odyssey si můžete ode dneška až do neděle zahrát zcela zdarma

Epic Games není jedinou společností, která se snaží v těchto nesnadných časech nabídnout hráčům úlevu v podobě her zdarma. Ubisoft se totiž inspiroval u ostatních studií a kromě velkolepých slev na Steamu se vytasil také se speciální akcí, která jistě potěší všechny milovníky profesionálních vrahů. Během víkendu si tak budete moci bezplatně zahrát také nejnovější díl dlouholeté série Assasin’s Creed s podtitulem Odyssey.

Pokud jste oddanými fanoušky ubisoftí série Assasin’s Creed, jistě jste již přinejmenším vyzkoušeli nejnovější díl Odyssey, který je pro změnu zasazen do starověkého Řecka. Pro ty z vás, které tento povedený přírůstek dosud míjel máme však skvělou zprávu. Ubisoft se rozhodl být velkorysý a přispěchal s nabídkou, která se neodmítá. Od čtvrtka 19. března do neděle 22. března bude totiž tento díl zdarma, a to pro všechny platformy, tedy PC, PS4 i Xbox One. Jediný rozdíl je v tom, že majitelé konzolí od Sony a Microsoftu si zahrají o několik hodin dříve, což se týká i možnosti předběžného stažení. Na druhou stranu však hráči na Xboxu pocítí poměrně velkou nevýhodu, která tkví v nutnosti předplatit si službu Xbox Live Gold a možnosti stáhnout si titul ještě před započetím akce až později. V případě, že hrajete na PC stačí zamířit na Uplay, odkud můžete rovnou začít stahovat.

Jedná se bezesporu o zajímavou nabídku, kterou byste rozhodně neměli promrhat, pokud jste se tomuto skvostu dosud vyhýbali. Jen vás upozorňujeme, že hru za víkend v žádném případě nedohrajete, jen kampaň a hlavní příběh vám zabere nějakých 50 až 60 hodin a máte-li tendenci vše sbírat a plnit všechny úkoly, herní doba se prodlouží až na dvojnásobek. Vzhledem ke karanténě bychom ale vášnivé hráče nechtěli podceňovat. Ke hraní na PC vám nicméně postačí Windows 7, AMD FX 6300 o taktu 3.8GHz nebo Intel Core i5 2400 o taktu 3.1GHz, 8GB RAM a grafická karta AMD Radeon R9 285 nebo NVIDIA GeForce GTX 660 o kapacitě 2GB. Vydáte se na dobrodružství do nebezpečného starověkého Řecka?