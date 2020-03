Z domova a stylově. Sociální sítě zaplavují fotky improvizovaných domácích kanceláří

V souvislosti s právě probíhající pandemií COVID-19 a s ní spojenou karanténou, která byla na mnoha místech nařízena, musela obrovská spousta lidí začít prakticky ze dne na den pracovat z domova. Řadě lidí tak vznikla nutnost vybudovat si u sebe doma svou vlastní kancelář. Ne každý má ale to štěstí, aby si mohl pro svou práci zařídit v bytě či domě vyhrazenou místnost.

Pro někoho znamená přechod na home office zkrátka jen otevření notebooku, a dotyčným je někdy jedno, zda pracují z postele, z gauče nebo u stolu. Někdo ale – ať už pro svůj lepší pocit, nebo zkrátka z nutnosti – potřebuje mít pro svou práci čistý, zařízený stůl, a obklopit se nástěnkami, přídavnými monitory, šanony, složkami a dalšími pracovními nezbytnostmi.

Pro mnoho lidí se izolace a s ní spojená nutnost pracovat z domova stala příležitostí pro to, aby své pracovní místo pojali pokud možno co nejvíce kreativně a nápaditě. Řada z nich se neváhala o snímky svých pracovních zákoutí podělit na sociálních sítích. Pokud se home office dotýká také vás, můžete se na Instagramu (ale samozřejmě nejen na něm) nechat inspirovat fotografiemi jiných uživatelů. Pokud sami tápete, jak si vlastní improvizovanou domácí kancelář vybavit, myslete v první řadě na zdraví svých zad a zraku. Monitor by měl být umístěn ve výši očí a v dostatečné vzdálenosti od obličeje, sedět byste měli tak, aby výška desky stolu byla totožná s výškou loktů. Židle by měla umožňovat vzpřímené sezení, stehno by mělo s lýtkem svírat pravý úhel, a vaše nohy by měly mít dostatek prostoru pro natažení. Museli jste také přejít na home office? Podělte se s námi v komentářích na našem Facebooku o svůj pracovní setup.