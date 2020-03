Možné důvody, proč Apple včera nevydal iOS 13.4

Před pár dny jsme vás informovali o tom, že podle zpráv z asijských finančních institucí hodlá Apple vydal v úterý 17. března večer nové verze svých operačních systémů v čele s iOS 13.4. Tyto spekulace následně prakticky potvrdilo představení sluchátek Powerbeats, jejichž funkčnost je podle osobních zkušeností redaktorů z portálu AppleInsider, kterým se dostaly do rukou již o víkendu, na iOS 13.4 částečně závislá. Tato sluchátka se přitom začínají prodávat ode dnešního dne a jelikož Apple nikdy nevydává produkt bez plné softwarové podpory, zdálo se prakticky jasné, že nejzazším termínem může být úterní večer. Tak se však nakonec nestalo.

Jelikož se nás mnozí z vás (mnohdy dost nevybíravě) ptali včera večer na to, kde iOS 13.4 je, v následujících řádcích se vám pokusíme odpovědět. Ještě než se do rozboru dvou nejpravděpodobnějších variant pustíme je nicméně nutné říci, že se jedná o Applem nepotvrzené teorie kolující maximálně tak po sociálních sítích či v našich hlavách a tudíž je nelze vnímat jako oficiální vyjádření Applu.

Jako nejpravděpodobnější vysvětlení odložení vydání iOS 13.4 a spuštění prodeje Powerbeats bez plné softwarové podpory se zdá v současnosti náhlé objevení chyby, kterou musí Apple na poslední chvíli před vydáním “zalátat”. Pokud se jedná o chybu, pak je velmi pravděpodobné, že byla opravdu kritická a systém, který by s ní vyšel na veřejnost, by mohl být například velmi jednoduše prolomitelný, což Apple rozhodně nechce.

Druhou možností jsou pak problémy pramenící z pandemie koronaviru, která nedrtí jen Evropu či Asii, ale i Ameriku. Dokončení vývoje nových verzí OS Applu může být koronavirem velmi zpomaleno, kvůli čemuž se logicky odsouvá i finální datum vydání. To mohl mít (a zřejmě i měl) Apple skutečně naplánované na včerejší večer, ale nakonec se jej rozhodl zkrátka přehodnotit a jen svůj záměr neoznámil všem, kteří s tímto datem počítali (což se mu za současné situace rozhodně nedá vyčítat). Nutno podotknout, že za tento problém by si teoreticky mohl moci z velké části sám, jelikož kvůli spoustě úniků sluchátek Powerbeats již nemohl s jejich oficiálním představením déle čekat a proto se je rozhodl představit při nejbližší vhodné příležitosti. To s sebou ruku v ruce přineslo i nutnost vydání ostrého iOS, což se nakonec nepovedlo.

Pro obě varianty platí, že jsou úzce vázány na sluchátka Powerbeats, která vstupují na pulty obchodů dnes. Kvůli tomu je tak jasné, že pro zajištění jejich funkčnosti nemůže Apple s vypuštěním nového iOS 13.4 a potažmo dalších nových verzí svých operačních systémů otálet a to ani řádově dny. Neúplná funkčnost sluchátek s sebou totiž přináší riziko možného nižšího zájmu, který kalifornský gigant rozhodně nebude chtít dovolit – tím spíš, když by za něj mohl sám. Vydání lze proto očekávat skutečně v nejbližších hodinách či dnech.