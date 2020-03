Koronavirus opravě vašeho telefonu nezabrání. Místopředseda vlády povolil otevření opraven telefonů a zařízení výpočetní techniky

Komerční sdělení: Předevčírem Místopředseda Vlády ČR a ministr průmyslu a obchodu prohlásil následující: ,,Současně povolujeme provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky a elektroniky.“ Proto od včerejšího dne 17.3.2020 máme všechny pobočky již otevřené.

Právě jsme na videokonferenční vládě schválili, že povolujeme maloobchodní prodej textilního materiálu a galanterie. Důvodem je dostupnost materiálu pro výrobu roušek. Současně povolujeme provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky a elektroniky. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) March 16, 2020

Nařídil Vám lékař dvoutýdenní karanténu? Poslal Vás zaměstnavatel na nucenou dovolenou? Máte strach z epidemie Coronaviru COVID-19? Nebo jen prostě jste zásadoví a nechcete vycházet ven a pokoušet štěstí? Tak přesně proto využijte naší službu Expresní Opravy přes kurýra, co je tu pro Vás každý den od 9 do 18h. Jak to funguje?

Jednoduše zavoláte na naší pobočku na Černém Mostě v Praze – 226 202 621, kde Vám obsluha poví, zda-li máme Váš požadovaný ND skladem a vezme si od Vás údaje, kam má kurýr přijet. Kurýr přijede a dá Vám potvrzení o převzetí telefonu, následně Vám sdělí, za jak dlouho bude oprava vyřízená. Pobočka Vás bude informovat o dokončení Expres Opravy a telefon předá znovu kurýrovi. Kurýr zvoní u Vás doma s opraveným a dezinfikovaným telefonem. Převezme od Vás peníze (Aktuálně pouze přijímáme v rámci této služby platby hotovostí), předá Vám účet a záruční list na opravu a Vy jste vyřídili vše z pohodlí Vašeho domova.

Služba Expres Oprava přes kurýra je v tuto chvíli dostupná pouze v Praze, a to každý všední den, Po-Pá, od 09:00 do 18:00. O víkendu a ve večerních hodinách je naše pobočka v pražském obchodním centru Černý Most otevřená (Po-Ne 09:00-18:00)

Pro více informací a ceník našich služeb navštivte naše webové stránky: www.expresopravy.cz nebo volejte 226 202 622.

Zároveň všem zákazníkům nabízíme ZDARMA dezinfekci Vašich telefonů na každé z našich poboček!

Věděli jste, že na klíčích, kabelkách a mobilních telefonech je více bakterií, než v záchodové míste? A to je stále bereme do rukou!

Problémem je čištění telefonů, které jsou elektronickými zařízeními, i když některé jsou dnes již voděodolné, tak i přesto výrobci nedoporučují přímý kontakt s tekutinou.

Avšak my jsme na toto připravení! Na našich pobočkách máme čističky, které za pomoci UV-C záření ze dvou lamp v nich zabudovaných zničí 99% bakterií na povrchu Vašeho telefonu. Záření typu UV-C dokáže proniknout stěnami buněk bakterií a virů a naruší tak jejich DNA. Tento typ dezinfekce je v praxi využíván již od poloviny 20 století v oblasti medicíny. Jeho využití je velmi široké, ale v tomto případě je přizpůsobené právě pro mobilní telefony.

Neváhejte proto navštívit naše pobočky a využijte této speciální nabídky, kdy Vám telefon naši technici vydezinfikují zdarma. Čistící cyklus trvá cca 10 minut a proto prosíme o trpělivost z důvodu velkého zájmu u tuto službu.

Magazín Letem světem Applem nenese za text výše žádnou odpovědnost. Jedná se o komerční článek, jehož dodavatelem (v plném znění spolu s odkazy) je inzerent.