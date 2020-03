Jen pro 10 z vás: Připravte se na léto koupí Xiaomi koloběžky za skvělé ceny

Komerční sdělení: Dnešní doba nabízí řadu chytrých produktů, které mohou značně usnadnit náš každodenní život. Poměrně zajímavou pozici na trhu zaujaly takzvané elektrokoloběžky. Jedná se totiž o perfektní dopravní prostředek, který využijete především v létě. Mobil Pohotovost v současné situaci přichází se skvělou akcí, díky které si můžete pořídit vybrané Xiaomi koloběžky za úžasné ceny.

Slevový kód

Abyste si mohli elektrokoloběžku pořídit za níže zmiňované akční ceny, budete muset v košíku zadat exkluzivní slevový kód. Jakmile kód zadáte, cena zboží automaticky klesne o určitou částku. Nad koupí byste ale neměli příliš dlouze přemýšlet, protože lze kód uplatnit pouze desetkrát.

Zkopírovat

Elektrokoloběžka Xiaomi Mi Electric Scooter Pro

Fotogalerie Elektrokolobezka Xiaomi Mi Electric Scooter Pro1 Elektrokolobezka Xiaomi Mi Electric Scooter Pro3 Elektrokolobezka Xiaomi Mi Electric Scooter Pro4 Elektrokolobezka Xiaomi Mi Electric Scooter Pro5 +4 Fotek Elektrokolobezka Xiaomi Mi Electric Scooter Pro6 Elektrokolobezka Xiaomi Mi Electric Scooter Pro7 Elektrokolobezka Xiaomi Mi Electric Scooter Pro2 Vstoupit do galerie

Elektrokoloběžka Xiaomi Mi Electric Scooter Pro perfektně kombinuje eleganci a lehkost. Na první pohled vás u ní dokáže zaujmout její minimalistický design, který i přesto dokáže nabídnout co možná maximální bezpečnost. Za zmínku také určitě stojí poměrně vyvedená konstrukce. Tento model totiž můžete hravě složit do tří sekund, což se může hodit například při cestování městskou hromadnou dopravou. S touto elektrokoloběžkou můžete jet až rychlostí 25 kilometrů za hodinu a určitě vás potěší výdrž baterie. Ta totiž na jedno nabití nabízí dojezd až 45 kilometrů a samotná baterie navíc dokáže přeměňovat kinetickou energii při zrychlení na energii elektrickou, kterou následně ukládá a zvyšuje tak životnost. K ukládání energie dochází i při samotném brzdění, což může rozhodně přijít vhod. Součástí koloběžky je i tempomat a několik LED diod, které se starají o bezpečnost řidiče v horších světelných podmínkách

Běžná cena elektrokoloběžky Xiaomi Mi Electric Scooter Pro v černém provedení činí 13 990 Kč, avšak nyní si ji můžete pořídit za 11 990 Kč.

Elektrokoloběžka Xiaomi Mi Electric Scooter

Fotogalerie Elektrokolobezka Xiaomi Mi Electric Scooter M365 1 Elektrokolobezka Xiaomi Mi Electric Scooter M365 3 Elektrokolobezka Xiaomi Mi Electric Scooter M365 2 Vstoupit do galerie

Další zajímavá elektrokoloběžka, kterou si nyní můžete pořídit se slevou, je Xiaomi Mi Electric Scooter. Jedná se o slabší verzi výše zmiňovaného produktu, ale přesto má rozhodně co nabídnout. Tento model se totiž opět pyšní elegantním designem, umožní vám jet rychlostí až 25 kilometrů za hodinu a na jedno nabití dokáže ujet až třicet kilometrů. Životnost samotné baterie je navíc poměrně vysoká. Tato koloběžka totiž také předělává kinetickou energii na elektrickou a dokonce dokáže uchovávat i energii z brzdění. Součástí Xiaomi Mi Electric Scooter je několik výkonných LED světel, které se starají o co možná nejlepší viditelnost koloběžky a jejího řidiče. V případě tohoto modelu byla poměrně je nutné pochválit i samotnou konstrukci, která jde samozřejmě poměrně rychle složit, a protiskluzová držadla.

Běžná cena elektrokoloběžky Xiaomi Mi Electric Scooter činí 10 990 Kč, avšak nyní si ji můžete pořídit za 9 490 Kč.

Doprava zdarma

Pro maximální komfort při nákupu z domova navíc Mobil Pohotovost přichází s další akcí, díky které si můžete přijít na dopravu zcela zdarma. Jediné, co vám k tomu stačí, je nakoupit za více než 500 korun. Pokud jste například více časově vytížení a nakupujete především z pohodlí domova, rozhodně byste si tuto akci neměli nechat ujít. Pokud si navíc zboží objednáte do 18 hodin a jako přepravce zvolíte PPL, vaše produkty k vám dorazí hned následující den. V případě České pošty musíte nakoupit do 15 hodin.