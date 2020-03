Apple začal samostatně prodávat kartu Afterburner pro Mac Pro

Profesionální uživatelé, kteří si při koupi Macu Pro do svého stroje neobjednali kartu Apple Afterburner a nyní svého rozhodnutí litují, jelikož neměli doposud možnost jí samostatně dokoupit, mohou začít slavit. Apple totiž začal dnes ve svém Online Storu kartu Afterburner samostatně prodávat, díky čemuž jí tak mohou tito uživatelé samostatně doplnit do svého setupu.

Při konfiguraci Macu Pro si nechává Apple za kartu Afterburner zaplatit rovných 60 000 korun. Její cena při samostatné koupi je pak zcela stejná, což je rozhodně pozitivní. Co se týče jejího využití, Apple jí na svém Online Storu popisuje slovy: “Afterburner byl vytvořen, aby proměnil pracovní postup filmových a video profesionálů. Akceleruje práci s kodeky ProRes a ProRes RAW ve Final Cutu Pro X, QuickTime Playeru X a podporovaných aplikacích jiných vývojářů. Je to PCI Express karta exkluzivně pro Mac Pro a dá se nainstalovat do jakéhokoli slotu plné délky. Maximálního výkonu ale dosahuje ve slotu PCIe x16.” Jako její hlavní vlastnosti pak označuje akceleraci práci s kodeky ProRes a ProRes RAW ve Final Cutu Pro X, QuickTime Playeru X a podporovaných aplikacích jiných vývojářů a podporu přehrávání až 6 streamů 8K ProRes RAW videa nebo až 23 streamů 4K ProRes RAW videa. Co se týče kompatibility, karta je samozřejmě kompatibilní jen s nejnovějšími Macy Pro.