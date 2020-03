7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (18. 3. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jak již samotný název napovídá, aplikace SILO Focus and Study Timer slouží pro zlepšení vašeho soustředění a produktivity. Tato aplikace totiž úzce spolupracuje s jablečnými hodinkami Apple Watch a umožňuje svým uživatelům, aby si značili čas práce a odpočinku.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Stažením aplikace Page Calendar získáte perfektní kalendář, který je přímo určen pro jablečné telefony. Tento kalendář svému uživateli nabízí několik pohledů, kdy se můžete dívat například pouze na jednotlivé dny, nebo zvolíte týdny či měsíce. Za zmínku rozhodně stojí podpora 3D Touche, kvalitní widget a perfektní systém pro plánování událostí.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Aplikace CamCòrder cílí na všechny vášnivé fotografy, kteří mají v oblibě retro snímky plné šumu. S pomocí tohoto nástroje totiž přesně takovéto fotky můžete fotit i vy a následně je například exportovat v podobě, ve které fotí polaroid. Podle oficiálního popisu vás tyto snímky poměrně rychle přenesou zpět v čase, a to konkrétně do letního období roku 1998.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Ve strategické hře Amber Halls se podíváte do stejnojmenného paláce, který ukrývá řadu prastarých artefaktů a nejrůznějších pokladů. Problémem ale je, že se chodbami potloukají různá monstra, kterým se vaše přítomnost rozhodně líbit nebude. Vaším cílem je je takticky přechytračit a cennosti i tak získat.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Nemáte doma Apple TV, ale přesto byste si rádi pustili například video nebo hudbu z iPhonu na vaší televizi? Přesně s tímto si totiž poradí aplikace iPlayTo – Media Cast, která je schopna vysílat zmiňovaný obsah skrze protokol DLNA. Pokud tedy máte chytrou televizi, pravděpodobně máte vyhráno. Je ale nutno podotknout, že si aplikace neporadí se zrcadlením obrazovky.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Aplikace Raffle Name vám pomůže s tvorbou vlastní tomboly či loterie, a to za použití vašeho iPhonu nebo iPadu. Jednoduše vám stačí zapsat například jména a lístky a o vygenerování vítěze se apliakce postará za vás. Raffle Name vám navíc poskytne video z generování, které můžete sdílet například na sociálních sítích.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Aplikace Alloy – launcher and automator se dá označit za takový Automator, který můžete znát z operačního systému macOS. Tato aplikace se dokáže postarat o zautomatizování vašich aplikací. Díky tomu vám odpadnou různé povinnosti, které musíte například každý den zbytečně zdlouhavě dělat.

Původní cena: 499 Kč (249 Kč)