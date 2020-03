Zahrajte si během nechtěného volna těchto 5 skvělých macOS her

Je to teprve den, co byla vyhlášena celorepubliková karanténa, která omezuje pohyb de facto pouze na cestu do práce a nezbytné aktivity jako je nákup potravin a léků. Pokud si v tuto chvíli říkáte, že zkrátka strávíte tento čas sledováním seriálů na Netflixu nebo na sociálních sítích, máme pro vás lepší návrh. Uniknout do světa videoher je totiž v tomto případě ještě lepší, a proto jsme si pro vás připravili 5 nejlepších her pro Mac, které si můžete během těchto těžkých časů zahrát. Nemusíte se bát, dostalo se takřka na každý žánr, takže ani na vaši oblíbenou kategorii jsme nezapomněli.

Stardew Valley

Čím jiným začít než příjemnou a odpočinkovou sandboxovou hrou, která vás ukolébá a vtáhne vás do svého nenáročného a malebného světa. Hra efektivně kombinuje simulátor farmaření a spousty dalších žánrů, ať už se jedná o adventury nebo akční RPG. Vyjmenovat seznam činností, kterými se můžete ve Stardew Valley zabavit by nám trvalo nejspíše hezkých pár hodin, avšak pokud bychom měli vypsat alespoň hrstku, můžete se těšit například na těžbu, sbírání surovin, interakci s NPC, rybaření a spoustu hodin strávených prozkoumáváním okolí. Máte-li tedy v lásce otevřené hry s takřka neomezenými možnostmi, zamiřte na Steam a hru si za 13.99 euro pořiďte. Cena je sice vysoká, ale garantujeme vám, že minimálně samotný příběh vám vydrží 50 hodin. Ke hraní vám navíc postačí macOS 10.10 a vyšší, 2GB RAM a grafická karta o kapacitě 256MB.

Rocket League

Kdo by neznal tuto šílenou závodní hru, která mixuje prvky fotbalu a frenetickém přejíždění po bojišti. Vývojáři z Psyonix v tomto případě zkrátka stvořili naprostý unikát, který se vymyká jakékoliv definici žánru a nabízí zábavu na mnoho desítek hodin. Nechybí možnost vybrat si z rozmanité palety aut, vylepšovat si svého čtyřkolového miláčka nebo stoupat v žebříčku a poměřovat síly proti ostatním hráčům. Titul totiž staví výhradně na multiplayeru a v nejednom ohledu také na esportu, který s režimem více hráčů neodmyslitelně souvisí. Rocket League navíc vyšlo již na všech hlavních platformách, včetně PC, PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch, tudíž o širokou hráčskou základnu se rozhodně bát nemusíte. Troufnete-li si poměřit síly s těmi nejlepšími, zamiřte na Steam a hru si za 19.99 eur pořiďte. K plynulému hraní vám postačí v podstatě jakýkoliv počítač s procesor o taktu 2.5GHz, 4GB RAM a grafickou kartou NVIDIA GeFroce 760 nebo AMD Radeon R7 270X.

Cuphead

Máte-li zálusk na pořádnou výzvu a nebojíte se čelit nezměrné frustraci, Cuphead je přesně pro vás. Tato retro plošinovka vás totiž zavede do světa, který jako by z oka vypadl 30. létům, včetně audiovizuálního stylu. Ač se totiž tato nenápadná hříčka může zdát poměrně jednoduchá a přívětivá, opak je pravdou. Budete totiž umírat, a to hodně. Ne nadarmo se Cuphead označuje jako Dark Souls na poli plošinovek a řadí se k nejtěžším hrám vůbec. Budete totiž měřit síly s nezměrným počtem bossů, nepřátel a nejrůznějších prapodivných stvůr, které budete muset porazit, abyste v příběhu pokročili. Nebudeme vám prozrazovat děj, který je nanejvýš zajímavý a netradiční, ale můžeme vám slíbit, že něco podobného jste ještě nezažili. Máte-li tedy zálusk na pořádnou hardcore zábavu, zamiřte na Steam a hru si za 19.99 eur pořiďte. Postačí vám macOS 10.11 a vyšší, Intel Core i5, 4GB RAM a grafická karta Intel HD 4000. Troufnete si vyrazit do tohoto nevinného, ale smrtícího světa?

Undertale

Chcete-li si zahrát adventuru a experimentální RPG v jednom, Undertale je ideální kandidát. V této na první pohled zastaralé hříčce se totiž podíváte do prazvláštního světa, který budete v průběhu hry prozkoumávat a přicházet mu na kloub. Nenechte se však zmást, místo hledání nových přátel budete muset spíše tasit zbraně a nejednou si pořádně zabojujete. Pochopitelně se můžete zabíjení vyhnout a vydat se cestou pacifisty, ale v tu chvíle budete čelit řadě překážek a dáme vám nápovědu – nejspíše to nepřežijete. Volba je však jen a jen na vás, podle vašich akcí se totiž odvíjí také další příběh. Nechybí pixelová grafická stránka, hudební doprovod zajišťující hutnou atmosféru a dlouhá kampaň, která vám na nějakou dobu vydrží. Titul vás navíc vyjde na pouhých 9.99 eur, což je vzhledem k obsahu nanejvýš odůvodněná cenovka. Stačí zamířit na Steam a hru si pořídit, avšak varujeme vás, že se jedná o temnější záležitost než by se mohlo zdát. Vydáte se vstříc neznámému osudu?

Portal 2

Jakýmsi evergreenem, který z této rubriky snad nikdy nezmizí je experimentální logická hra Portal 2. Tento klenot z dílny Valve nejspíše není třeba příliš představovat, avšak ve zkratce se jedná o hru, kde budete řešit hádky. Ne však ledajaké, většinu z nich lze totiž úspěšně vyřešit pouze pomocí portálů, které budete tvořit pomocí speciální zbraně. Celým procesem vás navíc provází umělá inteligence GLaDOS, o níž vzápětí zjistíte, že vás nepovažuje za nic jiného než za laboratorní krysu. Bude tedy na vás, abyste spárům AI unikli, čelili hrozbě a popasovali se s přežitím hluboko v laboratořích, kde vám budou cestu znepříjemňovat střílny. Pokud si tedy na věděcké hrátky troufnete, zamiřte na Steam a Portal 2 si za přívětivých 8.19 euro pořiďte. Díky své znovuhratelnosti vám hra vydrží a na příběh jen tak nezapomenete. K plynulému hraní vám postačí macOS X 10.16.7 a vyšší, Intel Core Duo, 2GB RAM a grafická karta NVIDIA 8600M či Intel HD Graphics 3000. Vydáte se na cestu do hlubin laboratoří?