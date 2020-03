Zapomeňte na externí displeje. Budoucí iMacy budou umět promítat obsah na okolní zdi

Jablečná společnost to poslední dobou s patenty myslí vážně a skoro to až vypadá, jako by doháněla resty z minulého roku. Po řadě potenciálních budoucích vychytávek pro MacBook, iPhone, iPad nebo rozšířenou a virtuální realitu se totiž Apple pochlubil s dalším konceptem, který se tentokrát týká výhradně iMaců. Technologický gigant totiž nezapomněl ani na stolní počítač, a ač jsou experimenty v tomto ohledu o něco složitější než v případě přenosných zařízení, společnost opět nezklamala a přispěchala s poměrně zajímavým a originálním patentem.

Zatímco poslední patent zaměřující se na iMac navrhoval výrobu těla z jednolitého kusu skla, díky němuž by obrazovky i klávesnice splynuly v jedno, nyní si jablečná společnost posvítila zejména na displej. Alfou a omegou dnešních zařízení je totiž multitasking, který se nejlépe provádí za pomoci několika dalších monitorů. Aby však tuto nezbytnost Apple eliminoval, přišel s řešením, jenž sice staví pouze na jedné obrazovce, ale zato by výrazně uživatelům ulehčilo práci. Počítač by totiž podle nejnovějšího patentu mohl umět promítat dění na monitoru také na okolní zdi a volnou plochu. Díky tomu by nebylo nutné využívat dodatečné zařízení nebo se spoléhat na připojování externích displejů, které by si designem ani efektivitou s počítačem příliš nezadaly.

Ač se na první pohled může řešení zdát poměrně banální a svým způsobem připomínat obyčejný projektor, není tomu tak. Zadní kryt obrazovky by totiž mohl disponovat průhledným materiálem, jako je například sklo, díky němuž by bylo možné správně emitovat světlo a směřovat ho tak, aby byl obraz co nejčistší. Panel by navíc mohl obsahovat optické senzory, které by zajistily minimální ztrátu kvality. V praxi by to tedy mohlo fungovat tak, že by se obrazovka rozprostírala po části zdi a pokud by ji nějaký objekt, včetně samotného počítače, blokoval, zkrátka by se objevila na fyzickém displeji. Díky tomu by uživatel de facto nerozeznal projekci od reálného monitoru a obraz by byl souvislý. Jak moc by byl koncept praktický a funkční je zatím otázkou, ale rozhodně se jedná o odvážný a inovativní návrh. Nezbývá než doufat, že ho Apple neschová do šuplíku a jednou se dočkáme i nějakého dalšího netradičního využití.