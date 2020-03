Zákaznický servis Applu má potíže s Macem Pro, nedokáže ho opravit

Jablečná společnost se často a s chutí chlubí svým zákaznickým servisem, který je přinejmenším prémiový a nabízí řadu výhod a dlouhodobou péči. V mnoha ohledech je ale poměrně nekompetentní a nedokáže vyřešit ani základní technické problémy, které dříve či později nastanou s většinou zařízení. Nejinak je tomu ani podle nejnovější zprávy, která naopak dává nahlédnout za oponu a názorně ukazuje, že zejména co se týče nového Macu Pro, jsou pracovníci technické podpory naprosto bezradní.

Jak jsme informovali již v minulosti, stolní Mac Pro má řadu potíží, na něž si v posledních týdnech a měsících začínají uživatelé stěžovat. To by vzhledem k procentu vadných kusů bylo ještě více méně pochopitelné, avšak otázka vyvstává u zákaznického servisu, kam rozbitý či špatně fungující počítač většinou majitelé odnesou. Právě na tento aspekt si posvítil také magazín AppleInsider, který se rozhodl jablečnou podporu otestovat. Spousta pracovníků totiž nemá nejmenší ponětí jak potíže vyřešit a často se uchylují k poměrně nešťastným metodám, které jsou i laikům k smíchu. Jeden ze zaměstnanců se například pokoušel připojit USB-C nabíječku MacBooku Pro do Thunderbolt portu, což se pochopitelně ukázalo jako nepříliš efektivní řešení. Při volání na zákaznickou podporu naopak žádný z pracovníků nebyl dostatečně kompetentní a uživatele si zaměstnanci přehazovali jako horkou bramboru.

Vtipná situace nastala také během rozhovoru se zaměstnancem, který ani netušil jaké má počítač Mac Pro vlastně komponenty a i při řešení vážnějších potíží se držel několika předem daných základních postupů, které vzhledem k povaze problému nedávaly nejmenší smysl. AppleInsider se tedy rozhodl vzít nefunkční počítač do Apple Storu a požádat o radu jednoho z tamních pracovníků. Ani technici si překvapivě nevěděli rady a dokonce neměli ani ponětí, jak Mac Pro správně zapojit do sítě, aby otestovali, zda se alespoň zapne. Jednoho z nich dokonce napadlo vzít USB-C kabel od MacBooku Pro a pokusit se ho zapojit do Thunderbolt 3 portu stolního počítače podobným způsobem, jakým uživatelé postupují při nabíjení notebooku. To ale pochopitelně nepomohlo, a tak si technici zařízení v obchodě nechali.

Podle průzkumu AppleInsider takto dopadla více než půlka z 27 Apple Storů, která disponuje pouze jedním či žádným adekvátně poučeným pracovníkem. Je tedy poměrně absurdní, že uživatel zaplatí 6 tisíc dolarů za počítač a při jakékoliv známce poruchy nemá ani jistotu, že se zaměstnancům podaří ho opravit. Je samozřejmé, že Mac Pro je doménou hlavně velkých korporací, které zařízení skupují ve velkém a mají s Applem smlouvu, ale v případě běžných majitelů v tomto případě nastává takřka neřešitelný, dlouhotrvající problém.