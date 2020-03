Plzeňská univerzita vyvíjí nový typ respirátorů pro ochranu před koronavirem, tiskne je na 3D tiskárně

Jak jistě víte, dnešním dnem oficiální začíná karanténa, která s sebou nese řadu omezení a dalších větších či menších ústupků, jimž se chtě nechtě musí všichni obyvatelé České republiky podrobit. Vláda se totiž snaží zpomalit šíření koronaviru, též známého jako COVID-19, který si u nás vyžádal již téměř 300 nakažených. Pomocí mají také roušky a respirátory, kterých je ovšem nedostatek a slíbený dovoz z Číny se jaksi zasekl na půli cesty. Naštěstí s řešením přispěchala řada vědců a aktivních studentů, kteří se snaží hledat inovativní řešení a využít běžné předměty denní potřeby, jenž by mohly posloužit jako výrobní materiál. Výjimkou není ani Západočeská univerzita v Plzni, jež momentálně pracuje na novém typu roušek, které by byly levné na výrobu a zajistily by efektivní ochranu.

Zatím se pochopitelně jedná spíše o předběžný koncept, který by podléhal dlouhodobému vývoji. Alfou a omegou je nicméně fakt, že se dají roušky vyrobit také z běžně dostupných materiálů, které má většina z vás v domácnosti. Hlavní a nezbytnou částí má být dětská plena, která má malou pórovitost, absorbuje vlhkost a navazuje kapénky spojené s viry. V podstatě tak stačí plenu obstřihnout, jakkoliv utěsnit tak, aby se vešla do dýchacího prostoru a zajistit, aby se mezi materiálem obepínajícím tvář a samotnou prodyšnou částí byla co nejmenší mezera. Jediným problémem je rozdíl mezi druhy plen a jejich velikostí. Zatímco některé nabízí ideální poměr, jiné by vás takřka udusily nebo nenabídly potřebnou ochranu. Z tohoto důvodu je adekvátní velikost 5 až 6, která zajistí, že budete moci bez problému dýchat a zároveň nevznikne příliš velká mezera, přes kterou by se kapénky obsahující virus mohly dostat.

Autor tohoto netradičního vynálezu, Jindřich Křivka, však kromě funkčnosti a praktičnosti myslel také na průmyslovou výrobu pro masy, která je v tomto ohledu klíčová. Prototyp byl sice vyroben pomocí 3D tisku, ale hromadná výroba většího množství roušek by byla v tomto případě lehce problematická. Momentálním cílem je také kromě samotné produkce najít ideální úchyt a nosníky, které musí vydržet i větší zátěž. Při mírných pohybech sice nenastává žádná potíž, ale v případě nadměrného fyzického výkonu nastává dušnost a nedostatečná přiléhavost. Posledním a neméně důležitým faktorem je také filtrační mřížka, která by držela plenu od úst a umožňovala by efektivnější filtraci okolního vzduchu. Momentálně tedy univerzita hledá firmy schopné masové výroby a filtrační systém, jenž by neomezoval uživatel a zároveň by nabízel dostatečnou ochranu. Rozhodně však držíme iniciativním studentům i vědcům palce a doufáme, že se koncept podaří brzy zrealizovat a dovést takřka k dokonalosti.