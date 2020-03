Apple potvrdil brzký příchod nového iPadu

V následujících dnech či týdnech se dočkáme představení nového iPadu. Vyplývá to alespoň z čerstvého kroku Applu, který si u Eurasijské ekonomické komise dnes zaregistroval zbrusu nový tablet s označením A2229 a operačním systémem iPadOS 13.

K registraci produktů u Eurasijské ekonomické databáze se Apple uchyluje zpravidla několik dní či týdnů před jejich představením. V minulosti stejným způsobem “propálil” například bezdrátová sluchátka AirPods či několik modelů MacBooků v čele s modelem Air Retina z roku 2018. Nic jiného než své produkty zaregistrovat však Applu nezbývá. Pokud by tak neučinil, vystavil by se hrozbě zákazu prodeje na území států spadajících právě do Eurasijské ekonomické komise, což rozhodně nechce, jelikož do ní spadá třeba i Rusko.

Co se samotného produktu týče, víc než modelové označení a operační systém, který v něm poběží, bohužel databáze neprozrazuje. Nicméně vzhledem k tomu, že jsme se poměrně nedávno dočkali představení nové generace základního iPadu, v úvahu připadají maximálně iPady Pro, mini a Air. Zatímco v případě iPadů Pro je jejich brzký příchod prakticky jistý, jelikož se na něm shoduje obrovské množství zdrojů, nad novými generacemi iPadů Air a mini visí otazníky. Loňské modely si totiž na nedostatek výkonu stěžovat zatím rozhodně nemohou a tudíž by bylo jejich oživení solidním překvapením. Na druhou stranu, právě překvapení má Apple moc rád a nebylo by tak rozhodně divné, kdyby ze svého rukávu aktualizovaný iPad Air či mini vytáhl.