7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (16. 3. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Zajímá vás, kdy skončí vaše pouť na tomto světě? Přesně k tomuto totiž slouží aplikace Countdown App – Death Timer. Jedná se o jednoduchý odpočet, který pouze odpočítává do data vašeho úmrtí. Samozřejmě se jedná pouze o aplikaci, která je určena pro zábavu a pobavení.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Ve hře Hydropuzzle se chopíte role akčního hrdiny, který si s problémy poradí trošku jinak. V tomto titulu vás totiž nečeká střelba, rychlá auta a akce, ale pouhé řešení textových hádanek. Vaším cílem totiž bude dešifrovat text, přičemž narazíte na velice zajímavou zápletku.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Pravidelný pohyb je jednou z elementárních záležitostí našeho života. Pokud na své postavě pravidelně pracujete, pak by se vám mohla hodit aplikace Daily Workouts. Jedná se totiž o domácího fitness trenéra, který vás provede různými cvičeními, naučí vás nové cviky a pomůže vám se dopracovat k vaší vysněné postavě. Aplikaci nyní můžete využít například i místo návštěvy fitness centra, které jsou nyní z důvodu šířícího se koronaviru uzavřeny.

Původní cena: 499 Kč (349 Kč)

Aplikace Dr. Panda Space cílí především na děti, kterým zábavnou formou ukazuje vesmír. V této hře se totiž přidáte k doktoru Pandovi na cestě za dobrodružstvím, kdy si postavíte vlastní raketu a vydáte se do vesmíru. Zde prozkoumáte různé hvězdy a planety a dokonce se dostanete do kontaktu s přátelskými mimozemšťany.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Pokud hledáte nějakou alternativu za kancelářský balíček Microsoft Office, který je plně optimalizovaný pro iPhony nebo iPady, pak byste se přinejmenším měli podívat na Polaris Office Mobile. Tato aplikace nabízí řadu užitečných funkcí a navíc si rozumí i s dokumenty, které byly vytvořeny skrze zmiňovaný balíček Office. Jak aplikace vypadá a co vše nabízí si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 499 Kč (349 Kč)

Stažením aplikace Recipe Revolution získáte perfektní nástroj, který usnadní výběr receptů lidem s nesnášenlivostí lepku. Tato aplikace přímo cílí na celiaky, pro které dokáže převést téměř jakýkoliv recept do takzvané gluten-free podoby. Program ale samozřejmě mohou používat i ostatní lidé, kteří chtějí prospět svému zažívání a odlehčit ho od lepku.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Ve většině her s válečnou tématikou se nacházíte v roli hrdiny, který zcela změní sled veškerých událostí a zachrání svět. This War of Mine na to jde ale trošku jinak. V této hře se totiž ocitáte v roli prostého občana státu, jehož země je právě ve válce. Vaším úkolem je zajistit dostatek potravy pro vaši skupiny a přežít. Zvládnete to?