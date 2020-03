Rozhovor s manažerem týmu Mapy.cz o výhodách aplikace, jejím vývoji i budoucnosti

Mapy.cz patří bezesporu mezi jednu z nejvyužívanějších mapových aplikací v České republice. Zatímco tedy jejich funkce naprostá většina z nás velmi dobře zná, jejich „zákulisí“ už nikoliv. Právě proto jsme se rozhodli vyzpovídat manažera týmu Mapy.cz, Martina Jeřábka, který nám zákulisí celého projektu velmi zajímavě poodhalil. Pokud vás tedy zajímá, jak vypadají Mapy.cz „pod pokličkou“, pohodlně se usaďte a vychutnejte si následující řádky.

Začneme hned zostra. V čem spatřujete největší výhody Mapy.cz oproti konkurenci?

Mapy.cz mají velmi kvalitní turistické podklady, a to i v místech, kde má konkurence jen prázdné plochy. To vychází z naší historie, kdy se Mapy profilovaly jako čistě turistická aplikace. Dnes už se snažíme cílit i na běžného uživatele, který sice o víkendu jezdí s naší navigací na kole, ale během týdne se pohybuje po městě nebo hledá obchody, kina, restaurace a na dovolené hotely a koupaliště. Takže v mapových podkladech nezaostáváme ani ve městech, nebo při plánování cesty autem.

Kolik uživatelů v současnosti Mapy.cz využívá?

Mapy.cz používá až milion unikátních návštěvníků denně.

V sezóně používá Mapy.cz až 1 000 000 unikátních návštěvníků denně (desktop, mobilní aplikace iOS a Android), z toho kolem 40 % na mobilních platformách. Poměr mezi Android a iOS je u nás celkem příznivý pro Apple. iOS si drží nějakých 20 %, zbylých 80 % si bere Google.

To je tedy pořádná uživatelská základna. Mohou se vlastně uživatelé na tvorbě Mapy.cz podílet?

Naši uživatelé nám mohou do Map přispívat svými fotografiemi nebo nahlásit, pokud v mapě něco chybí či máme něco jinak, než je ve skutečnosti. Přebíráme také data z OpenStreetMap a tam uživatelé mapu a její obsah mohou přímo tvořit. Cítíme, že zapojení uživatel do tvorby a aktualizace map je naše silná stránka a pracujeme na jejím rozšíření.

Jak často jsou mapové podklady aktualizovány? Například když někde vznikne nová silnice či ulice, jak rychle se v Mapách.cz zobrazí?

Co se týče plánované výstavby, tak důležité stavby sledujeme a v předstihu je zanášíme do mapy jako úseky ve výstavbě. Novinky se pak v mapě objevují zhruba v týdenním cyklu. U bodů zájmu je většinou změna v mapě okamžitá, jelikož změnu zapracuje naše redakce. Změny v podkladech pro mobilní aplikace pak publikujeme jednou za čtvrt roku. Pokud se bavíme o letecké mapě, tak tu aktualizujeme jedenkrát za rok, Panoramu podle významnosti daného místa jednou za dva roky až šest let, ale plánujeme interval aktualizace zkrátit zhruba na polovinu.

Jsou v Mapách.cz skryty například nějaké easter eggy či raritní místa, která stojí za pozornost?

Občas se nějaké humorné kousky v mapové obsahu najdou, a to hlavně v Panoramě. Za libůstky skryté v mapách by se daly považovat i některé naše okrajové vychytávky, které zná jen málo uživatel, třeba měření vzdálenosti dvěma prsty. K vtipným skrytým funkcím můžeme započítat i naši každoroční aprílovou mapovou proměnu. Co se týče klasických easter eggů v mobilních aplikacích Map, tak ty si na své objevení budou muset ještě počkat.

Jak velký tým na celém projektu pracuje?

Na Mapách pracuje v Seznamu asi stovka lidí, mezi které však počítám nejen vývojový tým a redakci, ale i například kolegy z marketingu a infrastruktury. Pro projekt s takovým dosahem to není moc, ale věřím, že kvantitu nahrazujeme kvalitou. Navíc si občas pomůžeme už hotovým řešením, pokud nám může ulehčit práci s vlastním vývojem.

Jak těžké je některé mapové funkce přizpůsobit rozměrům displejů iPhonů a iPadů. Přeci jen, Mapy.cz jsou dostupné jak na 4” iPhone, tak na 12,9” iPad, což je opravdu velké rozpětí. Jsou popřípadě nějaké funkce, které jste museli “zaříznout” jen kvůli tomu, že jste zkrátka nevěděli, jak je user-friendly dostat na malé displeje nebo naopak na displeje velké?

Vše primárně navrhujeme pro mobily.

Ano, rozpětí je hodně velké, ale tablety mají aktuálně zastoupení pouze kolem 8 %. To znamená, že primárně vše navrhujeme pro mobilní zařízení, které je pro nás primární a rozhraní pro tablet zůstává stejné, vyjma situací, kdy by to nefungovalo. V tomto se řídíme čistě pragmaticky.

Pokud jsme něco “zařezávali”, tak to bylo na mobilních zařízeních obecně, ve srovnání s webovou verzí Mapy.cz, kdy nám třeba daná funkčnost v kontextu mobilního zařízení nedávala smysl, nebo by hledání použitelného UI znamenalo příliš velkou investici, která by se nevyplatila.

Jak vnímáte konkurenci v podobě Apple Maps? Mnohým jablíčkářům jsou tyto mapy pro smích. Panuje na ně stejný názor i mezi “profesionálními mapaři”?

Nechme teď stranou pozici, kterou si Apple mapy nechtěně vybudovaly na internetu. Pokud se na ně díváme čistě z profesního hlediska, tak nám určitě k smíchu nejsou. Je možné v nich najít spoustu zajímavých UX řešení. Jdou svou vlastní cestou, nejsou tak silné v mapových podkladech, ale to jen otázka, čím chtějí být a na koho či na co cílí.

Plánujete rozšíření Mapy.cz třeba i na Mac skrze aplikaci, potažmo expanzi na Apple Watch?

Pro stolní počítače máme webovou verzi Mapy.cz a čistě desktopová aplikace nám v tuto chvíli nedává smysl. Po rozšíření na Apple Watch občas přemýšlíme, ale zatím je to mezi našimi uživateli příliš úzký segment, než aby se vyplatilo pro něj vyvinout a dál udržovat samostatný doplněk Map. Máme to empiricky ověřeno na jiných Apple technologiích jako Carplay, Spotlight search, Haptic touch. Jsou to všechno krásné technologie, ale vidíme ve statistikách, že běžný uživatel o ně prakticky nezavadí.

Co vy jakožto Mapy.cz a technologie typu rozšířená realita (AR) a její využití v navigování? Vidíte v ní potenciál? Je její zařazení v plánu?

AR je pro nás spíš hračka pro geeky.

Zatím vnímáme AR jako hezkou hračku, ale spíše pro geeky. Do doby, než se vnímání AR mezi veřejností změní a lidé si zvyknou ji používat i v běžném životě, tak to tak zůstane. S prototypy na toto téma jsme si hráli, ale do produkčních verzí se zatím nic takového nechystá. Na tzv. Gartnerovské hype křivce AR v uplynulých letech prošla fází deziluze a vystřízlivění a minulý rok odešla do fáze hledání reálného použití. Když si za příklad vezmeme VR, tak ta se z prvních komerčních pokusů dostala po více než dvaceti letech do celkem použitelné podoby, na které je ale i tak stále co vylepšovat. U AR to nemá důvod být dramatiky odlišné, takže na masovku si ještě pár let počkáme. Důvodem dnes už však není ani tak nevyhovující technologie, jako spíš způsob, jak zážitek z AR komfortně doručit uživateli bez nutnosti chodit po ulici s telefonem před obličejem.

Jak složité bylo dostat Mapy.cz do CarPlay? Je potřeba splňovat nějaká speciální kritéria, která nejsou pro běžné iOS aplikace Applem vyžadována?

Není to ani tak složitý proces, jako zdlouhavý a s nejasnou zpětnou vazbou. Možnost pracovat na Dev verzi jsme měli prakticky pár hodin po uvedení novinky o tom, že je možné mít v CarPlay 3rd party navigaci. Horší to začalo být v okamžiku, kdy jsme chtěli jít s aplikací ven, tam nastalo mrtvé období zhruba osmi měsíců, kdy jsme jen čekali na vyjádření někoho z Applu a zkoušeli mnoho různých (a z dnešního pohledu slepých) cest, jak proces urychlit. Obecně pro navigace v CarPlay jsou celkem striktní kritéria, jak má vypadat a fungovat UI, takže není moc kam uhnout mimo, a vše samozřejmě podléhá kontrole. Tady ani žádný zádrhel nenastal.

Kolik uživatelů v současnosti zhruba CarPlay verzi Mapy.cz využívá?

Jsme relativně krátce od spuštění, takže čísla nejsou nijak enormní. A jak už zaznělo, všechny speciální technologie, kde je potřeba nějaká souhra predispozic (iPhone + auto s Carplay), nepřejí úplně masovému použití. Z naší strany tomu můžeme do budoucna jít vstříc motivací uživatelů používat v autě právě naše Mapy.cz, a to třeba zapojením dopravních informací do scénářů plánování a navigace autem.

Jaké jsou vaše nejbližší plány do budoucna z hlediska vylepšení Map?

Delší dobu pracujeme na rozšíření Map o funkčnosti týkající se plánování cesty autem a využití dopravních informací pro plánování a navigaci. Podle dat skoro 70 % našich uživatel používá plánování a navigaci autem i v rámci turistických scénářů (na dovolenou nebo výlet se dopraví autem) a nezanedbatelná část našich uživatelů se po “turistickém” víkendu přepne do role pracujícího “městského” uživatele map, kde je doprava autem často klíčová. Po těchto funkčnostech se naši uživatelé často ptají na sociálních sítích i ve zpětné vazbě. V blízké době by tedy mohlo být jejich čekání u konce.