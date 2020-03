5 nejlepších aplikací pro videohovory, které vám zajisti spojení s rodinou, přáteli či kolegy

Pokud patříte mezi lidi, kteří mají nařízeno kvůli koronaviru zůstat v karanténě, popřípadě pokud jste se zařekli, že do zklidnění situace neopustíte svůj byt či dům, tak zbystřete. Dřív nebo později nastane situace, kdy se vám začne stýskat po vašich blízkých. Toto období vám samozřejmě mohou pomoci překonat aplikace, které zprostředkovávají video hovory. Pojďme se v rámci tohoto článku podívat na tři nejlepší z nich.

FaceTime

Pokud vlastníte vy i druhá strana jablečné zařízení v podobě iPhonu, iPadu, Macu či MacBooku, tak je volba jasná. Pro videokomunikaci s vašimi nejbližšími byste měli využít FaceTime. Jednak se jedná o oficiální aplikaci od Applu, která musí zákonitě fungovat nejlépe, a jednak navíc nemusíte do vašeho zařízení instalovat další aplikaci, která by jen zbytečně zabírala místo v úložišti. Už v minulosti jsme vám přinesli několik článků, ve kterých jsme vás informovali o tom, že se kvalitativně nedá FaceTime s jinými aplikacemi srovnávat. To platí i nadále a pokud tu možnost máte, tak byste měli aplikace FaceTime využít. Celkově zvládne FaceTime pojmout v jednom skupinovém videohovoru až 32 lidí, takže se můžete najednou s celou rodinou. FaceTime je k dispozici pouze pro všechna jablečná zařízení, tedy iOS, iPadOS a macOS.

Messenger

V případě, že jedna ze stran nedisponuje jablečným zařízením, ale má například Android, tak je druhou nejlepší volbou řešení od Messengeru. Tato komunikační aplikace od Facebooku je velmi rozšířená po celém světě a i nadále se ji dostává velké obliby. Je tedy dosti pravděpodobné, že budete mít Messenger ve svém zařízení nainstalovaný jak vy, tak i druhá strana. Messenger je v tomto případě oblíbenou variantou především kvůli tomu, že jej má nainstalovaný prakticky každý. Co se týče kvality, tak se jedná o zlatý střed – rozhodně tedy neočekávejte stejnou kvalitu přenosu, jako u FaceTime. Na druhou stranu, pokud nemůžete FaceTime využít, tak je Messenger tou správnou volbou. V rámci Messengeru můžete najednou vidět až 6 lidí, do klasického hovoru se poté může připojit až 50 lidí. Messenger je k dispozici jakožto aplikace pro iOS, iPadOS a Android, v macOS a ve Windows musíte využít prohlížeč. Aplikace se však chystá i pro Macy, měla by být dostupná co nevidět.

Skype

Aplikace Skype patří mezi ověřenou klasiku. Pokud jste před několika lety chtěli s někým vést videohovor, tak byl Skype prakticky jedinou přijatelnou možností. V současnosti už bohužel Skype není tolik oblíbený, jako tomu bylo kdysi, ale pořád bychom na něj neměli zapomínat. I přesto, že je Skype zastíněn jinými aplikacemi, například v podobě Messengeru, tak se i nadále jedná o kvalitní aplikaci, kterou si mohou nainstalovat jak uživatelé iOS, tak Androidu. Pokud tedy někdy z vaší rodiny nemá Facebook a nemůžete tak využít Messenger, tak je Skype naprosto ideální volbou. Pro využití Skype si stačí vytvořit klasický účet a nemusíte se tak registrovat na Facebook. Aplikace Skype podporuje videohovor až pro 25 lidí zároveň. Skype je k dispozici v rámci aplikace jak pro operační systém iOS, tak pro Android, macOS a Windows.

WhatsApp

Fotogalerie whatsapp dark mode fb WhatsApp screenshot 1 WhatsApp AutoLock for WhatsApp Pro4 +3 Fotek AutoLock for WhatsApp Pro5 WhatsApp stickers Zdroj: WhatsApp/theverge.com Vstoupit do galerie

Komunikační aplikace WhatsApp se těší čím dál tím větší popularitě. I přesto, že tato aplikace pochází od Facebooku, tak k ní facebookový profil nepotřebujete. To je dle mého názoru právě jeden z důvodů, proč je WhatsApp tak populární. I v tomto případě můžete WhatsApp využívat napříč platformami – je tedy jedno, z jakých operačních systémů budete komunikovat. Nutno podotknout, že WhatsApp nenabízí úplně parádní kvalitu přenosu, a to jak v případě zvuku, tak v případě videa. Pokud tedy máte jinou možnost, měli byste ji dát přednost. Najednou mohou mezi sebou prostřednictvím WhatsAppu vést hovor čtyři osoby. WhatsApp můžete stáhnout jakožto aplikaci pro iOS, iPadOS, Android, Windows i macOS.

Viber

Fotogalerie Viber iOS screenshot 1 Viber iOS screenshot 2 rakuten viber logo fb Rakuten Viber MyNotes Poznámky MyNotes v aplikaci Viber Vstoupit do galerie

V neposlední řadě můžete k videokomunikaci využít aplikace Viber. K registraci do Viberu nepotřebujete Facebook a pokud máte o WhatsAppu pochybnosti kvůli toho, že pochází od Facebooku, tak to se v případě Viberu nekoná. I v tomto případě však nepočítejte s bůhvíjak skvělou kvalitou přenášeného zvuku a videa. Viber je k dispozici jak na iOS, tak také na Android a ostatní platformy, tudíž se „dovoláte“ prakticky odkudkoliv, a to i napříč operačními systémy. Viber nabízí videohovor dohromady mezi maximálně desíti osobami. Viber můžete stáhnout jakožto aplikaci pro operační systém iOS, iPadOS a Android, to samé platí i pro platformu macOS a Windows.