Záhadná firma zaměstnává ve velkém bývalé hvězdy Applu. Nikdo zatím neví, proč

O technologické společnosti Humane toho prozatím moc nevíme. Jisté je ale to, že nejspíše chystá něco velkého. Zaměstnává totiž bývalé zaměstnance Applu, kteří pracovali na ne tak úplně bezvýznamných pozicích. Jako poslední se ke společnosti Humane přidal Rubén Caballero. Ten se k Humane přidal po dlouhé, patnáctileté kariéře v jablečné společnosti. Caballero je jeden z hlavních představitelů Applu, kteří se podíleli na prvních generacích iPhonů. V Applu pracoval jakožto vice prezident inženýrství a nyní zastává funkci technického poradce v Humane.

Ostatní veteráni z Applu a zároveň spoluzakladatelé společnosti Humane, Bethany Bongiorno a Imran Chaudhri, oznámili nový přírůstek do společnosti následovně: „Rubénova mise v Humane je posunout počítač, jak ho známe, kupředu. Jeho soulad s našimi hodnotami – důvěra, pravda a potěšení – a jeho nadšení pro produktové vidění je to, co nás přimělo spolupracovat. Pokud se podíváme na stránku úkolu pro vyvíjení a posouvání nových druhů technologií, které by dokázaly posilnit lidstvo prostřednictvím konektivity, a to co nejefektivnějším způsobem, tak jsou Rubénovy dovednosti a zkušenosti doslova bezkonkurenční. Jsme nadšeni, že ho máme na palubě při snažení vybudovat a posouvat spojení lidí s výpočetní technikou.“ Chaudhri v minulosti pracoval přes dvacet let v Applu na pozici designéra, zatímco Bongiorno zde strávila téměř deset let vývojem softwaru pro iPhone, iPad a Mac.

Jaký je přesný plán a mise společnosti Humane v čele s mnohými bývalými zaměstnanci z Applu je prozatím ve hvězdách. Odpovědí nám může být prakticky jen mysteriózní zpráva pocházející od spoluzakladatelů: „Dlouho před tím, než jsme věděli, co naše společnost vlastně bude dělat, jsme věděli její název: Humane. Definice názvu je v naší DNA, což znamená naše poslání vyvíjet technologie, které posunou lidstvo kupředu a zároveň vyváží roli, kterou hraje v našich životech. V roce 2019 jsme s hlavami dolů pilně a tiše budovali plány. Nyní však vstupujeme do nového desetiletí s neuvěřitelným týmem a rok 2020 je rokem, ve kterém o nás uslyšíte nejvíce.“ Dalšími bývalými zaměstnanci z Applu, kteří momentálně pracují v Humane, jsou Sara Glick, Adam Binsz, Lilynaz Hashemi, Miguel Christophy, Brian Huppi, Andie Adragna, Britt Nelson, Guillaume Golsong, Monique Relova či Patrick Gates.