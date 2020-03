Výměna baterie iPhone 6 telefonu mu prodlouží život. Zaručeně

Vaše zařízení nemusí být staré, vysloužilé, ani určené do starého železa. Jen už třeba nevydrží to, co dříve. Výměna baterie iPhone 6 telefonu působí jako pokropení živou vodou.

Baterie v mobilních zařízeních stárne. Je to normální jev, kterému nelze předejít, i když je možné jej vhodnou péčí oddálit. Po dvou letech aktivního používání obvykle začnete sledovat, že váš telefon už nezvládne to, co dříve. Nebo alespoň už ne tak elegantně. Na jedno nabití navíc nevydrží ani jeden den, k tomu se předčasně vypíná, a vše mu prostě trvá o něco déle. Než ale začnete přemýšlet o nové jeho generaci za tisíce, zkuste nejdříve zvážit výměnu baterie za pár stokorun. Výsledek vás zaručeně překvapí.

Kondice baterie napoví

Ne nadarmo přidal Apple do systému iOS funkci Kondice baterie (Nastavení -> Baterie -> Kondice baterie). Tato hodnota udává kapacitu baterie relativně k výchozímu stavu. Nižší kapacita tak může znamenat méně hodin provozu na jedno nabití. Pokud ale chcete, můžete omezit výkon zařízení a baterii více šetřit. Nechcete-li se však omezovat, je spíše vhodná výměna baterie iPhone 6/6s telefonu a všech starších modelů. V tomto konkrétním případě vás totiž nová vyjde na velice přijatelných 590 Kč.

Kondice baterie by neměla klesnout pod 80 %. Pokud ji máte kolem této hodnoty, začněte zvažovat její výměnu.

V žádném případě to ale nezkoušejte doma. YouTube videa vám nepoví vše a učený, a hlavně také patřičně zručný, z nebe nespadl. Obvykle totiž docílíte ještě většího poškození. iPhone tedy sami nerozebírejte a nepokoušejte se ho sami opravovat. Varuje před tím ostatně i sám výrobce. Při rozebírání můžete iPhone poškodit, narušit jeho odolnost proti polití a vodě, nebo si dokonce přivodit zranění.

Nechte to profesionálům

Určité modely iPhonů obsahují jeden nebo více laserů, které se mohou při neodborné opravě nebo demontáži poškodit a následně vás vystavit riziku v podobě neviditelného infračerveného laserového záření. Nesprávně provedená výměna nebo oprava může také vést k poškození baterie, způsobit přehřívání zařízení a dokonce i váš úraz. Je známo již mnoho případů „výbuchů“, naštěstí zatím bez vážnějších následků. Navíc má samozřejmě takový jev maximálně destrukční dosah na takto „opravené“ zařízení.

Servis AppleGuru.cz vymění baterii na počkání a navíc na ni poskytne plnou dvouletou záruku.

Ať už vlastníte jakýkoli model iPhonu, aktuální ceník výměny baterií můžete najít v ceníku oprav servisu AppleGuru. Všechny používané baterie jsou certifikované. Appleguru.cz také na své servisní zákroky poskytuje nadstandardní dvouletou záruku. Výměna je navíc provedena na počkání, protože obvykle proběhne do 20 minut. Servis AppleGuru najdete v ulici Seifertova 83, Praha 3 – Žižkov, kousek od tramvajové zastávky Lipanská, kam jezdí linky 5, 9, 15 a 26. Rád vás uvítá ve všechny všední dny od 9 do 19 hodin.

Magazín Letem světem Applem nenese za text výše žádnou odpovědnost. Jedná se o komerční článek, jehož dodavatelem (v plném znění spolu s odkazy) je inzerent.