Podepsáno. Apple zajistil pro Apple Music tuny vynikající hudby do dalších let

Apple podle čerstvých zpráv ze zahraniční podepsal nové smlouvy se zvučnými hudebními vydavatelstvími, a to na dobu několika let. Konkrétně se jedná o vydavatelství Universal Music, Sony Music a Warner Music. Tato vydavatelství zastupují například Taylor Swift, Lizzo, či Adele. Podepsání smluv pro Apple Music s vydavatelstvími Universal Music a Warner Music proběhlo mezitím, co se s nimi konkurenční Spotify stále snaží vyjednávat.

Navíc to vypadá, že vydavatelství o mnoho raději spolupracují právě s Applem, potažmo tedy Apple Music, než se Spotify. Vyplývá to z toho, že výše zmíněná vydavatelství se nebojí s Applem podepsat smlouvy na několik let dopředu, zatímco smlouvy se Spotify vydavatelství obnovují každý měsíc. Pro Apple Music se tedy jedná o skvělou zprávu i do budoucna a alespoň určitou míru rozptýlení od koronaviru, který se prozatím na prodeje a akcie Applu podepsal velmi negativně. Již delší dobu se také spekuluje o tom, že by Apple měl svým uživatelům nabídnout speciální balíček jeho služeb, ve kterém by se nacházely po boku Apple Music služby Apple News+ a Apple TV+. Minulý rok v listopadu se jablečná společnost nechala slyšet, že tento speciální balíček bude k dispozici někdy v roce 2020.

„Nové kontrakty a zprávy pocházející od Applu nezahrnují informace o spojení Apple Music s Apple TV+ v rámci speciálního balíčku. Představení vysoce očekávaného jablečného balíčku plného služeb může být tedy vzdáleno ještě dlouhé měsíce,“ uvádí část zprávy z Financial Times. Na druhou stranu je nutné brát také v potaz loňské zprávy od Financial Times, ve kterých stálo, že se Apple nemůže na vytvoření balíčku služeb dohodnout s ostatními vydavatelstvími a autory. Je to především kvůli tomu, že celkový balíček by samozřejmě stál o něco méně, čímž by autoři a vydavatelství měli menší zisk. Prozatím tedy není jisté, zdali se jablečného balíčku plného služeb vůbec dočkáme. Snad tedy nepřijde na řadu stejný scénář, jako v případě nabíjecí „rohožky“ AirPower.