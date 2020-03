FIBARO The Button: Ikonické červené tlačítko padouchů na HomeKit

Doba se rychle mění, což si můžeme povšimnout na každém kroku. Dnes již drtivá většina lidí vlastní nějaký ten chytrý telefon a solidní počítač, které se dají použít pro extrémní usnadnění našich životů. Cizím výrazem není ani pojem chytrá domácnost. V současné době si totiž můžeme pořídit například chytrá světla, termostaty, hlavice na topení, žaluzie a spoustu dalších produktů, které můžeme pohodlně ovládat skrze náš telefon. Proč ale používat telefon, když to můžete udělat padoušským stylem a pouhým stisknutím červeného tlačítka?

Společnost FIBARO totiž nabízí chytré bezdrátové tlačítko, které se největší popularitě těší z různých filmů. Tohle tlačítko je schopné komunikovat skrze rozhraní Bluetooth s jablečnými zařízeními a je navíc plně kompatibilní s chytrou domácností Apple HomeKit. Představte si situaci, kdy potřebujete například rozsvítit vaše červená světla a zároveň zatáhnout žaluzie. Pravděpodobně neexistuje lepší pocit, než když zmáčknete ikonické tlačítko a dané akce se provedou, čímž dosáhnete perfektního dramatického efektu. Jelikož je navíc tlačítko bezdrátové a pyšní se kompaktními rozměry, můžete jej umístit kam se vám jen zalíbí. Co takhle se držet zmiňovaného dramatického efektu a umístit tlačítko pod stůl? To už je jen na vás.

Tlačítko FIBARO The Button je schopné rozlišit až tři akce. Jedním stisknutím můžete například rozsvítit světla a zatáhnout žaluzie, dvěma třeba aktivujete spotřebiče a zapnete topení a podržením můžete spustit kompletně připravený scénář po sobě jdoucích činností. Tlačítko může přijít vhod například i dětem, pro které jej umístíte do perfektní výšky a nastavíte na ně ovládání osvětlení v jejich místnosti. Běžná cena produktu FIBARO The Button v červené barvě činí 1 590 Kč (v současné době je k dostání za 1 431 Kč) a musíme uznat, že s sebou přináší spoustu zábavy.