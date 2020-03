Čínští studenti bojují proti aplikaci pro domácí vzdělávání velmi netradiční formou

Studenti jsou obzvlášť vynalézavá stvoření, která si najdou jakoukoliv skulinku, jen aby se vyhnuli povinné školní docházce a nutnosti plnit úkoly nebo se pilně učit. Zatímco kdysi k tomuto byla zapotřebí dobrá výmluvnost a schopnost obalamutit rodiče či učitele, doba pomalu pokročila a nyní se k záškoláctví využívají také moderní technologie. V Číně však celou situaci povýšili na zcela novou úroveň, alespoň tedy kvůli koronaviru, jehož následkem jsou školy zavřeny a studenti se účastní online výuky.

Jen si to přiznejte – kdo z vás se občas neulil ze školy nebo se nevymluvil na teplotu či bolest hlavy? Inu, v Číně je díky uzavřeným školám záškoláctví ještě jednodušší, jelikož výuka probíhá přes aplikaci zvanou DingTalk, jež spadá pod společnost Alibaba. Žákům se pochopitelně ale příliš nechce poslouchat hodinové streamy z domova, a tak přišli s vynalézavým a nepříliš etickým způsobem, jak se výuce vyhnout a zároveň software ze stáje tohoto čínského giganta potopit. Studenti si totiž mysleli, že když aplikace na App Store získá pouze 1 hvězdičku a plejádu negativních recenzí, Apple ji zkrátka odebere a z obchodu ji stáhne. Studenty tak nenapadlo nic lepšího než dát hlavy dohromady a zasypat DingTalk 15 tisíci negativních ohodnocení, která ji měla sprovodit z jablečného světa jednou provždy. Zhruba před měsícem, tedy 11. února, měla tak aplikace 15 tisíc jednohvězdičkových recenzí a pouze 2 tisíce ohodnocování pěti hvězdičkami. Společnost Alibaba se pochopitelně nedala, avšak místo kruté pomsty připravila pouze vtipné video, ve kterém studenty prosí, ať přestanou aplikaci bombardovat stížnostmi a pochopí, že jiná možnost zkrátka není.

Video shlédlo již přes 17 milionů lidí a ač řadu studentů tato iniciativa jistě přesvědčila, zbytek se začal ohánět vtipy. Někteří uživatelé například tvrdili, že jsou ochotni dát aplikaci 5 hvězdiček, ale postupně. Pravá smršť nastala ale až 17. února, kdy bez nadsázky započala mezigenerační válka. Do celé situace se totiž vložili starší uživatelé, kteří DingTalk kladně ohodnotili a jako komentář napsali, že studenti, kteří se nechtějí učit jednou budou odmítat i pracovat. Je tak důležité, aby se nyní naučili odpovědnosti a pochopili, že to dělají pro sebe a svou budoucnost. Konec konců, učitelé si aplikaci pochvalují a jedná se podle nich o jeden z nejkvalitnějších vzdělávacích softwarů. Na adresu DingTalk prohodili pár kladných slov také rodiče, podle nichž učitelé ví jak studenty zaujmout a zároveň aplikace umožňuje hladkou interakci mezi školou a rodiči žáků. Iniciativa Alibaby ale zafungovala a průměrné celkové hodnocení se postupně zvedlo na 2.2 hvězdičky. Tak či onak je pozoruhodné, jak velkou soudržnost dokáží studenti vyvinout, jen aby se vyhnuli škole. Spekulace byla však pochopitelně nepravdivá a i kdyby aplikace měla pouze 1 hvězdičku, z App Storu jen tak nezmizí. Překvapující byl také výrok generálního ředitele, Chena Hanga, podle něhož si děti zkrátka rády hrají a být na jejich místě, udělala by úplně to samé.