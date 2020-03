Apple si mne ruce. AirPods mají být letos opět prodejním hitem

Když Apple v roce 2016 představil po boku iPhonů 7 bezdrátová sluchátka AirPods, dočkal se za ně spousty posměšků a kritiky kvůli jejich poměrně vysoké ceně a designu. Nyní – téměř o čtyři roky později – je z AirPods světový fenomén, který udává trendy na trhu s bezdrátovými sluchátky. A jak se zdá, označení “fenomén” AirPodům ještě minimálně pro letošní rok zůstane.

Sluchátkům AirPods se prakticky od jejich představení prodejně velmi daří a to i přes jejich vyšší cenu. Skvělým příkladem mohou být i nedávno představená AirPods Pro, za které si sice Apple účtuje 7 290 korun, přesto jsou však u mnoha prodejců téměř půl roku po představení beznadějně vyprodaná či velmi kusově omezená. Obří zájem o AirPods a AirPods Pro má navíc podle DigiTimes pokračovat i letos. Zdroje tohoto portálu pocházející z dodavatelského řetězce Applu totiž tvrdí, že Apple údajně počítá s 90 miliony kusy prodaných AirPods pro letošní rok. Pokud se mu tato meta podaří splnit, znamenalo by to meziroční nárůst o 50 %. V loňském roce totiž Apple zaznamenal na 60 milionů prodaných AirPods.

Na letošních prodejích AirPods by se mohl velmi kladně podepsat chystaný model vycházející z AirPods Pro, který by však kromě jejich designu nenabídl nic navíc. De facto by tak cílil jen na uživatele, kterým nevyhovuje design klasických AirPods a ve svých uších upřednostňují spíše špunty. Kdy přesně se této osekané verze sluhátek dočkáme je nicméně zatím nejasné. Apple totiž údajně výrobní plány novinky již několikrát překopal kvůli epidemii koronaviru, která decimuje jeho dodavatelský řetězec v Číně. V posledních dnech to sice vypadá, že se začíná blýskat na lepší časy a koronavirus v mekkách dodavatelů ustupuje, radovat se je nicméně zatím předčasné.