7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (12. 3. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Máte rádi, když mají všechny věci svůj řád a jsou co nejlépe rozřazeny? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, pak by vám určitě neměla chybět aplikace My Movies 2 Pro – Movie & TV. Jedná se totiž o katalog, ve kterém si budete spravovat celou vaši kolekci filmů a seriálů.

Původní cena: 499 Kč (249 Kč)

Fotogalerie My Movies 2 Pro - Movie & TV 1 My Movies 2 Pro - Movie & TV 2 My Movies 2 Pro - Movie & TV 3 My Movies 2 Pro - Movie & TV 4 Vstoupit do galerie

Ve hře Trine 2 se chopíte role jednoho z hrdinů, přičemž máte na výběr mezi kouzelníkem, zlodějem a rytířem. V této adventuře na vás bude čekat spousta hádanek a napětí, které najdete v takzvaném pohádkovém světě. Za zmínku určitě stojí poměrně kvalitní fyzika, kterou musíte využít ve váš prospěch. Hra také nabízí kooperativní režim, díky čemuž si můžete zahrát s vašimi přáteli.

Původní cena: 379 Kč (49 Kč)

V dnešní době spousta lidí opomíjí na pitný režim, čímž se převážně v letních měsících vystavují určitým zdravotním rizikům. Aplikace WaterMinder cílí na všechny uživatele, kteří se dlouhé hodiny věnují práci za jablečným počítačem a v určitých intervalech jim připomíná, aby se nezapomněli napít.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Jak vám již z názvu musí být jasné, zakoupením aplikace Pocket Yoga získáte dá se říci digitálního instruktora jógy. Tato aplikace vás totiž dokáže naučit spoustu cviků a dokonce vás provede celým cvičením. V rámci aplikace najdete 27 předchystaných plánů, které si můžete vyzkoušet a ponořit se tak do tajů, které jóga nabízí.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Pocket Yoga MAC 1 Aplikace se slevou-Pocket Yoga MAC 2 Aplikace se slevou-Pocket Yoga MAC 3 Aplikace se slevou-Pocket Yoga MAC 4 +2 Fotek Aplikace se slevou-Pocket Yoga MAC 5 Vstoupit do galerie

Pokud se řadíte mezi milovníky závodních her, pravděpodobně jste již někdy o sérii DiRT slyšeli. V této hře se chopíte jednoho ze závodních vozů a vydáte se na ty nejrůznější tratě, kde budete mít jediný cíl – zajet co nejrychlejší čas a zvítězit. Pozor si ale budete muset dávat na stav vozovky. Ve hře totiž funguje perfektní fyzika a jakákoliv chybka vás tak může zcela vyřadit.

Původní cena: 24,99 € (7,49 €)

Ve hře Mafia III se přenesete zpět v čase do roku 1968 do města New Bordeaux, kde se chopíte hrdiny jménem Lincoln Clay. Nejhorší je pro vás zjištění, že vaši černou mafii vyhladila mafie italská. Vaším cílem tedy bude vybudovat blízký kruh lidí, kteří vám následně pomohou s patřičnou odplatou.

Původní cena: 39,99 € (9,99 €)

Fotogalerie Aplikace se slevou – Mafia III – 7 Aplikace se slevou – Mafia III – 6 Aplikace se slevou – Mafia III – 5 Aplikace se slevou – Mafia III – 4 +4 Fotek Aplikace se slevou – Mafia III – 3 Aplikace se slevou – Mafia III – 2 Aplikace se slevou – Mafia III – 1 Vstoupit do galerie

Ve hře Oxygen Not Included je vaším úkolem vybudovat kvalitní vesmírnou kolonii, přičemž se samozřejmě setkáte s nedostatkem kyslíku, tepla a živin, což vyvolává konstantní boj o přežití. V této strategii tedy budete muset hlídat všechny kolonisty a zajistit, aby se jejich populace rozrůstala.

Původní cena: 22,99 € (14,94 €)