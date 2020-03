Apple vyvíjí technologii, která naučí iPhony blízko sebe ještě lépe kooperovat

Apple v současné chvíli podle všeho pracuje na vývoji technologie, umožňující lepší spolupráci dvou blízkých iOS zařízení. Budoucí Apple zařízení by díky této technologii mohla být schopná detekovat vzájemnou blízkost a automaticky zahájit sdílení obsahu displeje, stejně jako vzájemnou spolupráci. iOS zařízení, propojená za pomoci této technologie, by tak mohla být schopná například rozložit okno s jedním videem do dvou displejů. Podle popisu patentu, který si společnost Apple nechala v této souvislosti zaregistrovat, lze ale tuto technologii také využít pro budoucí ohebný smartphone.

Fotogalerie Apple spojena zarizeni patent 1 Apple spojena zarizeni patent 1 Apple spojena zarizeni patent 2 Apple spojena zarizeni patent 3 +4 Fotek Apple spojena zarizeni patent 4 Apple spojena zarizeni patent 5 Apple spojena zarizeni patent 6 Vstoupit do galerie

Příslušný patent byl registrován pod číslem 10.585.708, a nákresy, které jsou jeho součástí, mimo jiné ukazují také obal ve stylu Smart Cover pro iPad. Tento obal na obrázku pomáhá držet spárovaná zařízení pohromadě. „Elektronická zařízení jako třeba mobilní telefony jsou často používána izolovaně. Samostatné používání těchto zařízení může být nicméně neuspokojivé. Zařízení, která operují samostatně, například nejsou schopna vzájemné výpomoci při prezentování videa nebo knihy uživateli,“ stojí v patentu. Podle popisu by zařízení měla být vybavena senzory, které jim pomohou rozpoznat vzájemnou blízkost. Ve chvíli, kdy uživatel taková dvě zařízení přiblíží k sobě, začnou vzájemně komunikovat a spolupracovat. Pokud naopak jedno ze zařízení dostatečně oddálí, bude jejich vzájemná spolupráce automaticky ukončena.

V popisu patentu dále stojí, že za pomoci zmíněných senzorů budou zařízení schopná vzájemně detekovat své hrany, aby tak mohlo dojít ke korektnímu zobrazení obsahu. V režimu spolupráce se pak obsah roztáhne přes oba displeje spojených zařízení, přičemž reproduktory obou zařízení budou navíc schopné přehrávat různé audiostopy. Spolupracovat budou také fotoaparáty a další prvky obou propojených zařízení. K fyzickému spojení zařízení by podle popisu patentu mohly posloužit magnetické komponenty. Tímto způsobem by mohlo být možné propojit nejenom dva smarpthony, ale také třeba tablety nebo dokonce laptopy. Pod patentem jsou podepsáni James R. Wilson a David A. Pakula.