Apple představí příští rok MacBooky se zcela novým designem

Apple je u designu svých produktů poměrně konzervativní. Obecně se totiž dá říci, že na jeden design produktu spoléhá zpravidla více než tři roky. Skvělým příkladem mohou být jak iPhony od modelu 6 po 8, tak iPady vyjma řady Pro či MacBooky Pro. U těch se Apple stejného designu drží již od roku 2016 a ani letos jej dle dostupných informací nehodlá jakkoliv výrazněji měnit. To by se však mělo příštím rokem změnit.

Podle zdrojů analytika Ming-Chi Kua již Apple poměrně dlouho pracuje na zbrusu novém designu svých MacBooků, kterým by rád v následujících letech nahradit design stávající. První stroje s novým vzhledem by měl kalifornský gigant světu ukázat za více než rok – konkrétně zhruba v polovině roku 2021. Přestože není v tuto chvíli zcela jasné, zda se bude jednat o modely Pro nebo Air, pravdou je, že se nový design velmi pravděpodobně postupem času promítne stejně do obou modelových řad. Ochuzeni tedy nebudou jak příznivci nadupaných mašin, tak ani kompaktních “kavárenských” strojů pro lehčí práci.

Jak přesně bude nový MacBook vypadat není v tuto chvíli bohužel zcela jasné. Jako jedno z nejpravděpodobnějších vylepšení se nicméně nyní zdá výrazné zúžení rámečků kolem displeje, které by jeho celkovou plochu zvětšilo a tedy i zvýšilo produktivitu jeho uživatelů. V minulosti jsme slyšeli celou řadu spekulací i o nasazení technologie Face ID, díky které by se mohly Macy oprostit od senzoru pro Touch ID. Spekuluje se též o dalším výrazném zvětšení trackpadu, který by se mohl roztáhnout po celém prostoru pod klávesnicí. Veškeré tyto spekulace však na světlo světa vynesly relativně neověřené zdroje a proto nelze s podobnými vychytávkami skálopevně počítat.