7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (12. 3. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pokud se rádi díváte na videa na vašich mobilních zařízeních, pak by se vám mohla hodit apliakce Any MP4 Converter – to MOV/MP3. Jedná se totiž o perfektní nástroj, který vám umožní převést jakékoliv HD video, které je uloženo v jednom z vybraných formátů, do formátu MP4 a dalších. Aplikace si také poradí s extrahováním zvuku z importovaných videí.

Původní cena: 499 Kč (249 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace PDF Compress Expert slouží slouží pro kompresi dokumentů ve formátu PDF. Tento nástroj dokáže redukovat velikost těchto souborů díky tomu, že provádí bezztrátovou kompresi na všech snímcích a odstraňuje nepotřebné náhledy a metadata.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Hru CoreBreach ocení především milovníci závodních her, ve kterých nenajdete velkou logiku, nebo postrádá základy fyziky. V této hře totiž budete závodit s pomocí anti-gravitačních lodí, ve kterých budete muset porazit vaše nepřátele. Jak již bylo zmíněno, jedná se o závodní hru, tudíž je vaším hlavním cílem dorazit do cíle první. Ve hře se ale také funguje soubojový systém, tudíž si budete muset dát pozor, aby vás nepřátele ze závodu nevyřadili.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Naučit se spravovat finance domácnosti nebo jednotlivce je poměrně obtížný úkol, který je ale velice zásadní. Jestliže máte problémy například s výdaji, pak by se vám mohla hodit aplikace Bookkeeping. V rámci této aplikace si můžete značit všechny vaše výdaje a příjmy a následně například vidět, zdali by se dalo na něčem ušetřit.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Aplikace Black Out slouží k jedinému účelu, který ale zvládá zcela bravurně. S pomocí této aplikace totiž můžete velice rychle a jednoduše začernit určité části snímků či fotografií a ochránit je tak před zneužitím. Tohle se může hodit například při zakrývání tváří, očí, důležitých čísel na různých dokumentech a další.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Stažením aplikace Screenie – Screenshot Manager získáte perfektní aplikaci pro správu snímků obrazovky, která byla přímo navržena pro operační systém macOS Catalina. Tato aplikace totiž dokáže pracovat s vašimi snímky, ve kterých dokáže rozpoznat text a na jeho základě vyhledat příslušný soubor.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Jestliže se řadíte mezi milovníky strategických her, pravděpodobně jste již někdy slyšeli o Sid Meier’s Civilization VI. Jedná se o jednu z nejpopulárnějších her, ve které povedete váš národ směrem k úspěchu a dominanci. Vaším hlavním cílem je vybudovat bezkonkurenční impérium, a to za pomocí válečných tažení a skvělé politiky.

Původní cena: 59,99 € (14,99 €)