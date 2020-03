Podívejte se na úchvatnou prohlídku ikonické Ermitáže natočenou na jediný záběr iPhonem 11 Pro

Apple rád dává na odiv výhody nejnovější generace iPhonu a neváhá se chlubit ani funkcemi, kterými telefon oplývá. Ty si konec konců na vlastní kůži mohou uživatelů vyzkoušet již několik měsíců a přesvědčit se, že cenovka smartphonu je nanejvýš oprávněná. Hlavní předností je ovšem fotoaparát, který se může hravě měřit s nejlepšími fotomobily a v mnoha ohledech je i překonává. Stačí se podívat na některé z videí ze série Shot on iPhone, které Apple pravidelně vydává. Nyní se pochlubil s dalším kouskem, tentokrát z muzea Ermitáž.

Pokud pravidelně sledujete dění kolem nejnovější generace jablečného telefonu, jistě vám neunikla pozoruhodná série videí Shot on iPhone, jež má názorně převést kapacity fotoaparátu telefonu a přesvědčit váhavé uživatele o tom, že jeho koupě za to už jen kvůli tomuto aspektu zkrátka stojí. Tentokrát se však společnost rozhodla pokořit dosavadní rekord a dotáhnout své snažení za vytyčené hranice, a to pomocí téměř 5 a půl hodinového videa, které zachycuje prohlídku muzea Ermitáž v ruském Petrohradu. Snímek je pochopitelně ve 4K a byl natočen na iPhonu 11 Pro, tudíž jeho kvalita je nezpochybnitelná. O to působivější je tedy skutečnost, že byla celá prohlídka nahrána na jedno nabití baterie a z původních 100% zůstalo po několika hodinách solidních 19% kapacity. Video je navíc natočeno na jediný záběr.

Pakliže jste tedy měli chuť vydat se do petrohradského muzea, ale letenka vám přišla příliš drahá, Apple toto dilema vyřešil za vás a zároveň si tím opět udělal skvělou reklamu. Celá prohlídka totiž zachycuje až 45 pasáží s obrazy a rovnou několik živých představení, včetně baletu v muzejním divadle a koncertem kapely, jež se vytasila s hudbou legendárního skladatele Kirilla Richtera. Výsledek je nanejvýš působivý a troufáme si tvrdit, že se jedná o dosud nejlepší a nejzajímavější video z celé série. Rozhodně tedy doporučujeme podívat se alespoň na část. A pokud se vám nechce několik hodin sedět před obrazovkou a obdivovat umění, připravil si Apple časové sekvence, které po kliknutí přetočí video k zlatému hřebu dané části videa.