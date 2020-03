Tesla má z ostudy kabát. Pokusila se podvést zákazníky, ti její plán prokoukli

Automobilka Tesla má momentálně velký průšvih, za který nemůže nic jiného, než koronavirus. Ten momentálně značně dopadl na technologický průmysl, jelikož je kvůli němu pozastavena v Číně značná část výroby technologických produktů, což se údajně dotkne i Applu. Problémy se v této oblasti nevyhnuly ani Tesle.

Třetí Gigafactory byla v Číně uvedena do provozu před několika měsíci, nicméně výroba v ní byla poměrně brzo pozastavena, protože se v zemi slavil Čínský nový rok. Po skončení těchto oslav ovšem výroba nepokračovala, neboť začal řádit koronavirus. Společnost Elona Muska sice začala v Číně znovu fungovat už 10. února, aby se náležitě plnil plán, avšak ani to nestačilo. Subdodavatelé Tesly totiž své fabriky nejenže nespustili tak brzy, ale v mnoha případech je nechali zavřené dlouhodobě právě kvůli epidemii koronaviru. Na Teslu tedy dolehl problém, kterého se dlouhé týdny obávala – došly jí nové komponenty pro výrobu vozů.

Konkrétně se jednalo o čipy, jenž mají na starost systém Autopilot. Právě v tuto chvíli se zřejmě inženýrům Tesly zrodil v hlavě zdánlivě geniální nápad, který se však záhy ukázal jako velmi nešťastný. Do automobilů se totiž rozhodli implementovat čipy, který byly využívány před dubnem 2019 a které jsou podle Tesly jedenadvacetkrát pomalejší než generace, na kterou spoléhá nyní. Do vozů byl tedy dán starý díl s horšími vlastnostmi. Na tom by nebylo svým způsobem nic špatného, kdyby ovšem Tesla v manuálu k vozu netvrdila, že jde o nejnovější řadu s nejnovějšími komponenty. Této skutečnosti si nakonec všimli sami zákazníci, kteří z kódu na čipu zjistili, že se jedná o starou řadu. Poté, co si začali stěžovat, jim bylo řečeno, že časem budou čipy nahrazeny za ty nejnovější. Nebyl by to ale Elon Musk, kdyby kolem onoho problému nebyla nějaká kontroverze. Na Twitteru totiž řekl, že nejvíce si na staré čipy stěžují ti, kteří si Teslu s plnohodnotným autonomním řízením neobjednali.