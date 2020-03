Nahlédněte s předstihem do chystané knihy o nekonečné bitvě mezi Applem a Samsungem

Války technologických gigantů nejsou nic nového pod sluncem a konkurence je konec konců zdravá. V případě Samsungu a Applu, dvou odvěkých rivalů, ale situace zašla ještě dál a obě společnosti se rozhodly bojovat tváří v tvář, na život a na smrt. Právě tuto symbolickou bitvu se rozhodl popsat spisovatel Geoffrey Cain ve své nejnovější knize Samsung Rising, kde zvěčnil rozhovory se stovkami různých lidí z oboru a poskládal dohromady mozaiku příběhu vypravějícím o tom, jak se Samsung vyšplhal až na vrchol.

Konkurenční boje jsou jedna věc, ale stáhnout celou záležitost na osobní úroveň a snažit se svého soka proměnit v prach je věc druhá. O válce mezi Samsungem a Applem toho bylo nakonec napsáno již mnoho a příznivci i odpůrci obou společností jistě ví, jak se věci mají. I tak se ale technologický reportér a spisovatel Geoffrey Cain rozhodl celý příběh sepsat a nechat čtenáře nahlédnout za oponu obou gigantů. Samsung Rising, jak byla kniha vhodně pojmenována, se zaměřuje výhradně na rozhovory se stovkami vlivných lidí z obou stran barikády, kteří obětovali téměř vše tomu, aby právě jejich společnost obsadila první místo v žebříčku prodejů smartphonů. O tom svědčí už jen citát jednoho z výkonných ředitelů Samsungu, který prohlásil, že „jediným cílem je zničit Apple“.

Ač má kniha vyjít až 17. března, k dispozici je krátký úryvek, který názorně odhaluje až absurdní situace a rozhodnutí. Hlavní hvězdou této stručné upoutávky je Ellen DeGeneres, známá herečka a komička, která si při předávání Oscarů v roce 2014 pořídila selfie na telefonu od Samsungu. Toto gesto sice může vypadat poměrně nevinně a nezajímavě, ale je třeba se na celou situaci podívat z pohledu jihokorejské společnosti. V té době totiž většina majetnějších a vlivnějších lidí využívala zejména iPhony a Samsung chtěl jednou provždy dokázat, že i jeho značka může být stejně prémiové a prestižní. Společnost si tak Ellen „vytrénovala“ a přiměla ji používat telefon řady Galaxy, aby masám lidí jasně předvedla, že éra jablečných telefonů skončila. O to vtipnější bylo, že herečka neuměla Android používat a dlouho trvalo, než se z iOS přeorientovala na nový systém. Kniha ale obsahuje více podobných anekdot a jednou z nich je také historka, kdy Samsung nechal dovézt do kanceláří stovky jablek a přiměla zaměstnance, aby si do nich kousli. Toto gesto mělo symbolizovat logo Applu a moc, kterou jihokorejská společnost oplývá.