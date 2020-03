Apple se pochlubil trailerem k novému seriálu Home Before Dark pro TV+

Programová nabídka jablečné streamovací služby  TV+ se již brzy rozroste o další seriál. Ten nese název „Home Before Dark“ a jedná se o dramatický thriller, jehož děj se zakládá na skutečné události. Seriál odstartuje 3. dubna, a aby se na něj diváci mohli již teď řádně naladit, připravila pro ně společnost Apple na svém oficiálním youtubovém kanále dvouminutový trailer.

Trailer se snaží diváka vtáhnout do děje a nalákat na nový seriál, vyprávějící příběh mladičké (a to doslova – hlavní hrdince je pouhých devět let) investigativní novinářky, která se snaží poodhalit tajemství, kterým je opředena minulost jejího vlastního otce. Ukázka slouží jako stručné shrnutí toho, na co se můžeme v seriálu těšit, a je vidět, že nejspíš bude opravdu o co stát. Hlavní protagonistkou seriálu je školačka jménem Hilde. Mladá dívenka se přestěhuje z rušeného Brooklynu do malého městečka na pobřeží jezera. Běžný bezstarostný život devítileté dívky ji zde ale zrovna nečeká – rozhodne se totiž znovu na vlastní pěst otevřít starý kriminální případ, jehož vyšetřování již všichni dospělí okolo ní dávno vzdali.

V hlavní roli mladičké novinářky Hilde uvidíme herečku Brooklynn Prince. Tato devítiletá talentovaná herečka má za sebou již zkušenost například s působením ve filmu The Florida Project z roku 2017, za který od kritiků sklidila velkou chválu. Brooklynn Prince se před objektivy i kamerami objevuje již od svých dvou let a působila například také ve filmech Lego Movie 2 a Angry Birds Movie 2. Hildina otce Matthewa si v seriálu zahraje britský herec a hudebník Jim Sturgess. Seriál Home Before Dark bude sestávat celkem z deseti epizod, z nich každá bude mít hodinovou stopáž. Produkce seriálu se ujaly společnosti Paramount Television Studios a Anonymous Content, do režijního křesla usedl Jon M. Chu.