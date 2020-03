7 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (9. 3. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Zakoupením aplikace PopDo získáte perfektní nástroj, který slouží pro zapisování vašich seznamů s nadcházejícími úkoly. Veškeré záznamy z této aplikace se navíc automaticky integrují s nativní aplikací Apple Připomínky a vše se samozřejmě ukládá na iCloudu.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

V dnešní době internetu je velice důležité být obezřetný. Návštěva různých webů totiž dokáže vašemu zařízení pěkně zavařit a někdy jej i úplně zničit. Aplikace Network Security Scanner – NSS dokáže monitorovat veškerou vaší aktivitu na internetu a kontrolovat všechna příchozí a odchozí data.

Původní cena: 149 Kč (79 Kč)

Pokud pro připojení k internetu na vašem Macu využíváte klasický kabel a nespoléháte se na WiFi, pak jste se už určitě setkali se situací, kdy jste zkrátka nevěděli, zdali jste vůbec připojeni. S tímto vám naštěstí dokáže pomoci aplikace Internet Status: Online or Not, která vás přímo z horního menu baru informuje o tom, zdali jste připojeni do sítě internetu.

Původní cena: 379 Kč (49 Kč)

Zakoupením aplikace GN Templates Bundle for iWork získáte více než 500 perfektních šablon, které můžete použít v rámci programů z kancelářského balíčku iWork. Jednotlivé šablony jsou navíc zařazeny do příslušných kategorií, díky čemuž v nich nevzniká žádný chaos.

Původní cena: 199 Kč (49 Kč)

Ve hře RESEQUENCED na vás čeká velice zajímavý příběh, v jehož hlavní roli se nachází vysokoškolská studentka. Ta se totiž snaží vyřešit záhadu zmizení jejich rodičů, přičemž dojde k záhadné změně její genetické informace. Všechny stopy vedou k jedné tajuplné agentuře, která využívá mimozemskou technologii. Zvládnete odhalit pravdu?

Původní cena: 6,59 € (4,28 €)

Jestliže se zajímáte o auta a jste tak trošku kutil, tak by vás mohla zaujmout hra Car Mechanic Simulator 2018. V tomto simulátoru se totiž vžijete do role automechanika, který vede svou vlastní dílnu. Vaším úkolem bude opravovat auta zákazníků, nanášet na ně nový lak, provádět tuning a ještě je testovat.

Původní cena: 19,99 € (8,99 €)

Napadlo vás někdy, jaké by to bylo se ocitnout v kůži zloděje? Přesně o tomhle je hra Thief Simulator, ve které na vás čeká široká škála těch nejrůznějších možností. V této hře budete fungovat v otevřeném světě, kde si prvně provedete průzkum okolí a následně se rozhodnete, jaký dům chcete vykrást. Samozřejmě čím lepší budete mít vybavení, tím luxusnější domy budete moci vykrádat.