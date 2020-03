5 zajímavých aplikací z App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (1.3. 2020 – 8.3. 2020)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Obyčejné „připomínkové“ aplikace už vás nebaví? Vyzkoušejte Chirps: Small Reminders. Tento skvěle vypadající, originální a užitečný pomocník vás bude příjemným, ale důrazným způsobem ve vámi stanovených intervalech upozorňovat na cokoliv, co bude právě potřeba. Aplikace je zdarma a zcela bez reklam.

Kultovní hra Castelvania konečně přichází i na displeje iOS zařízení. Jedná se o přímý port ikonického akčního RPG titulu, ve kterém se rozhodně nudit nebudete. Čeká vás napínavá a dobrodružná cesta skrz Draculův hrad, a nouze nebude ani o zajímavá setkání s řadou nepřátel a dalších postav.

Vstupte do magického a okouzlujícího světa draků. Vaším úkolem v této odpočinkové, ale zajímavé a zábavné hře bude shromažďovat a kombinovat dráčky a další mýtická stvoření. Hrát budete v krásném prostředí dračího světa a odměnou vám budou nejrůznější drahokamy a další poklady.

Vítejte ve světe Scrabble GO. Jedná se o novou a aktualizovanou verzi snad nejoblíbenější hry se slovy na světě. Ve hře Scrabble GO – New Word Game vás čeká starý známý Scrabble, který si můžete užít i se svými přáteli, rodinou a známými. Vzhled hry si můžete přizpůsobit podle svého a vyzkoušet si hned několik herních režimů.

Ve hře Mystery Hotel – Hidden Objects dostanete skvělou příležitost vyzkoušet si roli detektiva. Ocitnete se v prostředí tichého malého hotelu, ukrytého v horách Západní Evropy. Nepřijeli jste sem ale na dovolenou – budete vyšetřovat tajemnou vraždu, která se v hotelu odehrála.