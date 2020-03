Do WhatsApp dorazí novinka, která výrazně zvýší jeho bezpečnost

Komunikátor WhatsApp je ve světě velmi oblíbený jak pro svou kompatibilitu napříč mobilními platformami, tak vysokou bezpečnost. Ta se navíc v brzké době ještě zvýší. Facebook, pod který WhatsApp spadá, se jej totiž chystá vylepšit po stránce zabezpečení záloh ukládaných na cloudová úložiště.

Obsah aplikace WhatsApp – tedy zprávy a media – lze v současnosti zálohovat v případě iPhonů na iCloud, ze kterého jej můžete v případě potřeby velmi jednoduše obnovit. Díky tomu tak není problém například v přecházení z jednoho iPhonu na jiný, jelikož si s sebou uživatel vždy bere skrze zálohu veškerý obsah aplikace. Jedinou kaňkou na ní je v současnosti fakt, že není end-to-end šifrovaná a tudíž jí mohou například policisté nebo jiné orgány, kterým Apple umožní přístup do iCloudu, číst. A právě to by rád Facebook u WhatsAppu změnil. Podle kódů bet, které se podařily nalézt portálu WABetaInfo totiž bude aplikace v budoucnu na cloudová úložiště zasílat již šifrované zálohy z telefonu, čímž se stanou de facto nedobytné. K jejich rozšifrování pak dojde v případě potřeby až po jejich opětovném nahrání na daný účet ve WhatsApp běžící na ověřeném telefonu.

Celá novinka je zatím podle dostupných informací v rané fázi vývoje a dá se proto očekávat, že se jejího nasazení hned tak nedočkáme. Testování bezpečnostních prvků navíc zpravidla trvá vývojářům o poznání déle než testování prvků grafických či jiných drobnějších vylepšení. S nasazením nové možnosti šifrování dat pro zálohování proto počítejte spíše v rozmezí několika měsíců, než dnů či týdnů.